La programmazione di questa sera in tv mercoledì 24 settembre 2025 propone fiction e talk d’inchiesta. Ci saranno anche varietà e film cult. Su Rai 1 va in onda la pellicola romantica Love Again. Rai 2, invece, trasmette la serie Occhi di gatto – Alexia. Rai 3 ospita l’inchiesta di Chi l’ha visto?. Canale 5 continua con la fiction Buongiorno, mamma!. Italia 1 trasmette la partita Como–Sassuolo per la Coppa Italia. E infine, La7 propone il documentario Lezioni di Mafie.

Stasera in TV mercoledì 24 settembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Love Again . Una giovane donna invia messaggi al numero del fidanzato defunto. Il numero ora appartiene a un giornalista solitario.

Rai 2 – 21:20 – Occhi di gatto – Alexia . Alexia indaga su un furto d'arte che coinvolge la sorella Tamara.

Rai 2 – 22:20 – Occhi di gatto – Quentin . Quentin scopre un collezionista legato al passato della famiglia.

Rai 3 – 21:20 – Chi l'ha visto? . Federica Sciarelli conduce l'inchiesta su persone scomparse e casi irrisolti.

Rai 4 – 21:20 – Barbarian . Una donna scopre un segreto inquietante nella casa che ha affittato.

Rai 4 – 23:05 – La maledizione del cuculo . Thriller psicologico su una madre e una figlia in fuga.

Rai 5 – 21:15 – Noos – Viaggi nella Natura . Documentario con il grande Alberto Angela.

Rai 5 – 22:10 – Paradisi da salvare . Un viaggio tra gli ecosistemi a rischio del nostro pianeta.

Rai 5 – 23:05 – James Cameron – Viaggio nella fantascienza . Un'analisi dei grandi classici del cinema sci-fi.

Rai Premium – 21:20 – Mina Settembre . Fiction di successo con protagonista Serena Rossi.

Rai Premium – 23:20 – I misteri della marea . Thriller romantico ambientato nella suggestiva Bretagna.

Rai Movie – 21:10 – K-Pax – Da un altro mondo . Un uomo sostiene di venire da un altro pianeta.

. Un uomo sostiene di venire da un altro pianeta. Rai Movie – 23:10 – Nemiche amiche. Julia Roberts e Susan Sarandon in un dramma familiare.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – Buongiorno, mamma! (Stagione 3) . Guido affronta il ritorno di Agata e la verità sulla madre.

Italia 1 – 21:00 – Como–Sassuolo (Coppa Italia) . Partita valida per i sedicesimi di finale.

Italia 1 – 23:50 – Getaway – Senza via di fuga . Un pilota deve portare a termine una missione per salvare la moglie.

Rete 4 – 21:30 – RealPolitik . Talk d'attualità con ospiti politici e giornalisti.

La7 – 21:15 – Lezioni di Mafie . Documentario su Cosa Nostra e la sua evoluzione.

La7 – 23:40 – Barbero Risponde . Il professore risponde alle domande del pubblico.

TV8 – 21:30 – Mia moglie per finta . Commedia romantica con Adam Sandler e Jennifer Aniston.

TV8 – 23:40 – Il fidanzato di mia sorella . Una commedia degli equivoci ricca di sorprese.

. Una commedia degli equivoci ricca di sorprese. Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia. Spettacolo teatrale molto comico.

I film su Sky stasera in tv mercoledì 24 settembre 2025