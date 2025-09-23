La programmazione di questa sera in tv mercoledì 24 settembre 2025 propone fiction e talk d’inchiesta. Ci saranno anche varietà e film cult. Su Rai 1 va in onda la pellicola romantica Love Again. Rai 2, invece, trasmette la serie Occhi di gatto – Alexia. Rai 3 ospita l’inchiesta di Chi l’ha visto?. Canale 5 continua con la fiction Buongiorno, mamma!. Italia 1 trasmette la partita Como–Sassuolo per la Coppa Italia. E infine, La7 propone il documentario Lezioni di Mafie.
Stasera in TV mercoledì 24 settembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Love Again. Una giovane donna invia messaggi al numero del fidanzato defunto. Il numero ora appartiene a un giornalista solitario.
- Rai 2 – 21:20 – Occhi di gatto – Alexia. Alexia indaga su un furto d’arte che coinvolge la sorella Tamara.
- Rai 2 – 22:20 – Occhi di gatto – Quentin. Quentin scopre un collezionista legato al passato della famiglia.
- Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli conduce l’inchiesta su persone scomparse e casi irrisolti.
- Rai 4 – 21:20 – Barbarian. Una donna scopre un segreto inquietante nella casa che ha affittato.
- Rai 4 – 23:05 – La maledizione del cuculo. Thriller psicologico su una madre e una figlia in fuga.
- Rai 5 – 21:15 – Noos – Viaggi nella Natura. Documentario con il grande Alberto Angela.
- Rai 5 – 22:10 – Paradisi da salvare. Un viaggio tra gli ecosistemi a rischio del nostro pianeta.
- Rai 5 – 23:05 – James Cameron – Viaggio nella fantascienza. Un’analisi dei grandi classici del cinema sci-fi.
- Rai Premium – 21:20 – Mina Settembre. Fiction di successo con protagonista Serena Rossi.
- Rai Premium – 23:20 – I misteri della marea. Thriller romantico ambientato nella suggestiva Bretagna.
- Rai Movie – 21:10 – K-Pax – Da un altro mondo. Un uomo sostiene di venire da un altro pianeta.
- Rai Movie – 23:10 – Nemiche amiche. Julia Roberts e Susan Sarandon in un dramma familiare.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:20 – Buongiorno, mamma! (Stagione 3). Guido affronta il ritorno di Agata e la verità sulla madre.
- Italia 1 – 21:00 – Como–Sassuolo (Coppa Italia). Partita valida per i sedicesimi di finale.
- Italia 1 – 23:50 – Getaway – Senza via di fuga. Un pilota deve portare a termine una missione per salvare la moglie.
- Rete 4 – 21:30 – RealPolitik. Talk d’attualità con ospiti politici e giornalisti.
- La7 – 21:15 – Lezioni di Mafie. Documentario su Cosa Nostra e la sua evoluzione.
- La7 – 23:40 – Barbero Risponde. Il professore risponde alle domande del pubblico.
- TV8 – 21:30 – Mia moglie per finta. Commedia romantica con Adam Sandler e Jennifer Aniston.
- TV8 – 23:40 – Il fidanzato di mia sorella. Una commedia degli equivoci ricca di sorprese.
- Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia. Spettacolo teatrale molto comico.
I film su Sky stasera in tv mercoledì 24 settembre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Civil War. In un futuro distopico, gli Stati Uniti sono divisi da una guerra civile.
- Sky Cinema Action – 21:00 – The Last Knights. Un cavaliere disonorato cerca vendetta contro un imperatore corrotto.
- Sky Cinema Action – 23:00 – Top Gun. Cult con Tom Cruise tra jet e grandi rivalità.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Fast & Furious 8. Dom Toretto tradisce la squadra sotto ricatto.
- Sky Cinema Collection – 23:30 – Fast & Furious 7. La squadra affronta un nuovo, temibile nemico.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Belli ciao. Due amici si ritrovano e scoprono le differenze tra Nord e Sud.
- Sky Cinema Comedy – 22:35 – Nati stanchi. Il duo comico Ficarra e Picone in una delle loro prime opere.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – The Judge. Un avvocato difende il padre accusato di omicidio.
- Sky Cinema Drama – 23:25 – Shoshana. Un amore impossibile tra un poliziotto britannico e un’attivista sionista.
- Sky Cinema Due – 21:15 – Napoli – New York. Un ragazzo emigra negli USA negli anni ’50.
- Sky Cinema Due – 23:20 – The Company Men. Tre manager affrontano il licenziamento e la crisi economica.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Biancaneve. Lily Collins interpreta la principessa in una versione ironica della fiaba.
- Sky Cinema Family – 22:50 – Balto e Togo – La leggenda. Un’avventura animata basata su una storia vera.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Yesterday. Un musicista si risveglia in un mondo dove i Beatles non sono mai esistiti.
- Sky Cinema Romance – 23:00 – C’è post@ per te. Un grande classico del cinema romantico.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – The Code. Un ladro esperto e un giovane si alleano per un colpo.
- Sky Cinema Suspense – 22:55 – The International. Un agente dell’Interpol indaga su una banca corrotta.
23 Settembre 2025