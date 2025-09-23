Parallel Me è una serie tv dramedy internazionale. È disponibile su Paramount+. È uscita il 18 settembre 2025. Ambientata tra Dubai, Berlino e Bangkok, questa produzione racconta la storia di Toni Falk. Lei è una giovane donna in crisi. Grazie a uno scialle magico, scopre di poter viaggiare. Viaggia tra versioni parallele della propria vita. È un racconto surreale e profondo sulle scelte. E anche sulle sliding doors e sull’identità.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Parallel Me

La regia è firmata da Onur Saylak e Jana Burbach. La produzione è di Gaumont e Paramount Television International Studios. Collaborano con ViacomCBS. La narrazione è ambientata in Germania, Thailandia e Polonia. Ha un team creativo internazionale. E anche una narrazione a più livelli.

I protagonisti principali sono:

Malaya Stern Takeda : Toni Falk

: Toni Falk David Kross : Leo

: Leo Maria Schrader : Arianna

: Arianna Ulrich Noethen: padre di Toni

Dove è stata girata?

Questa fiction è stata girata in Germania, Thailandia e Polonia. Le location principali sono Berlino, Bangkok e Varsavia. Le riprese si sono svolte anche a Dubai. Rappresenta il punto di rottura iniziale nella vita della protagonista.

Trama della serie tv Parallel Me

Analizzando la trama, la storia si concentra su Toni Falk. Lei, infatti, è una brillante manager. Vive, però, il peggior Capodanno della sua vita. Infatti, viene licenziata a Dubai. E scopre, inoltre, che il suo ex è diventato padre. E che la sua migliore amica, peraltro, sta per trasferirsi. Di conseguenza, tornata a Berlino, trova un’altra sorpresa. I suoi genitori, infatti, hanno trasformato la sua stanza in una sauna. Nel momento più buio, tuttavia, incontra Arianna. Lei è una figura enigmatica. Le dona, infatti, uno scialle magico. Questo scialle è capace di trasportarla in versioni alternative della sua esistenza. Pertanto, ogni episodio esplora una diversa realtà. C’è Toni madre, Toni artista e anche Toni criminale. Ma ogni vita, purtroppo, ha un prezzo. E Toni, quindi, dovrà capire quale versione di sé è davvero autentica.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Toni affronta la versione di sé che ha tutto. Tutto, infatti, ciò che ha sempre desiderato: successo, amore e stabilità. Ma scopre, però, che quella Toni ha sacrificato qualcosa di prezioso. Ha sacrificato, infatti, la sua libertà e la sua spontaneità. A questo punto, Arianna le rivela una cosa importante. Lo scialle, infatti, può essere usato una sola, ultima volta. Di conseguenza, Toni sceglie di tornare alla sua vita originale. Accetta, quindi, il dolore e l’incertezza. Li accetta, infatti, come parte della propria identità. In definitiva, il racconto si chiude con Toni che cammina per le strade di Berlino. È finalmente libera e pienamente consapevole di sé.

Cast completo della serie tv Parallel Me

Il cast internazionale offre interpretazioni intense e sfumate. Sono perfette per una narrazione che gioca con le identità multiple.