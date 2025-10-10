Diciotto adolescenti, provenienti da tutta Italia, costretti a convivere per un mese, fra prove e lezioni, fino all’esame finale. Su Rai Play sta per esordire Il Collegio 9 e di seguito vi sveliamo il cast.

Il Collegio 9 cast, chi sono i ragazzi

Dei diciotto partecipanti de Il Collegio 9, la maggioranza, ovvero dieci, sono ragazzi.

C’è Jacopo Vacca, 17enne di Ovodda (provincia di Nuoro). Frequenta un istituto tecnico, ama stare a contatto con la natura ed ha la passione per i balli folk. Federico Guglielmo Scalia ha 15 anni e frequenta il Liceo Classico di Palermo. Adora la musica lirica e lo stile classico anche nell’abbigliamento, al punto da sentirsi sicuro di essere “nato nell’epoca sbagliata“. Diego Premtaj ha 15 anni, è di San Donato di Lecce. Presuntuoso e preciso, oltre che secchione, socievole e gentile, ha le idee chiare sul futuro: il suo obiettivo è diventare un cardiochirurgo.

Il cast de Il Collegio 9 continua con Raoul Pignataro, 17enne della provincia di Lecce. Introverso e impulsivo, ama la moda e le moto e non è disposto a farsi comandare da nessuno. Da Castrolibero (provincia di Cosenza) arriva Pierangelo Palazzo, studente estroverso e vanitoso. Sogna di diventare chirurgo vascolare, ma intanto è impegnato a fare colpo sulle ragazze.

Il resto del cast maschile

A Il Collegio 9 partecipa Benedetto Milazzo. Ha 16 anni, è di Formia e studia al Liceo Linguistico. Ragazzo solare e sensibile, la famiglia è il suo punto fermo e pratica la danza, sua grande passione.

Nel cast dello show c’è Luca Fiore. 15 anni, vive a Vasto, ha origini ucraine e gioca a basket, che spera un giorno di trasformare nel suo lavoro. Sandro Di Cillia ha 16 anni, è di Centocelle (Roma) ed afferma: “Sono ironico, amante del gossip e un po’ manipolatore“. Nicholas D’Amico ha 16 anni, è di Cisternino (provincia di Brindisi). Sogna di giocare in Serie A ed ama stare al centro dell’attenzione. Infine c’è Flavio Aversa, è di Zagarolo (provincia di Roma) e ha 15 anni. Nonostante la giovane età, fa il musicista, prima suonando la batteria, poi la chitarra.

Il Collegio 9 cast, le ragazze

Ne Il Collegio 9 ci sono, poi otto studentesse. Da Segrate (provincia di Milano) c’è Azzurra Vincenzi, 16enne studentessa del Liceo Classico. Non sopporta le regole, adora prendere il comando delle situazioni e fa sempre ciò che le va di fare. Simona Trozzola, invece, è di Lissone (provincia di Monza e Brianza) e vive con la nonna, alla quale è legatissima. Ha 15 anni, è timida e sensibile, suona il violino e spera di poter fare un lavoro con il quale possa aiutare gli altri.

La napoletana Mariafrancesca Romano, ha 15 anni e si definisce ribelle e testarda, con il desiderio di avere sempre l’ultima parola. Da Terni c’è la 15enne Romana Petrucci: tifosissima della squadra di calcio della sua città, è matura e fragile ed adora leggere. Si sente una diva e spera di diventare un’avvocata come il suo idolo Elle Woods. Stiamo parlando di Michelle Pedace, 16enne di Rossano (provincia di Cosenza). Mariama Mbaye, metà calabrese e metà senegalese, ha 16 anni, frequenta l’alberghiero ma le piacerebbe fare l’hostess degli aerei.

Elisa Crotti ha 17 anni. Studentessa modello, ha 17 anni, è di Locate di Triulzi (vicino Milano) ed è una perfezionista, che sa ciò che vuole e come ottenerlo. Infine, c’è Cristiana Bizzarri, 15enne della provincia di Roma. Testarda, schietta e generosa, gioca a pallavolo e vorrebbe diventare una chirurga.