Al margine della presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026 abbiamo realizzato una intervista ad Andrea Maggi e Paolo Bosisio, rispettivamente il docente di italiano e il Preside della nuova edizione de Il Collegio 2025. Per il programma, che torna in onda dopo uno stop dai palinsesti, si prospettano varie novità.

Il Collegio 2025 intervista Andrea Maggi Paolo Bosisio, si riforma il trio con Maria Rosa Petolicchio

Nell’autunno 2025 torna, con una nuova edizione, Il Collegio. Ci potete fornire qualche anticipazione?

Maggi: “Il Collegio ritorna e, quest’anno, saremo a Campobasso. Le riprese si svolgono presso il Convitto Mario Pagano. Si tratta di un luogo prestigioso, un vero e proprio fiore all’occhiello sia di Campobasso che di tutto il Molise. Siamo onorati di poter ambientare il programma in questa location“.

Bosisio: “Chi ci sarà nella nuova location? Ritornerà il mitico trio, ovvero Maggi, Bosisio e Maria Rosa Petolicchio“.

Il Collegio 2025 intervista Andrea Maggi Paolo Bosisio, fra le novità arriva il giardino del Preside

Quali saranno, invece, le novità?

Bosisio: “Le vedremo, ancora non le conosciamo neppure noi. Il bello de Il Collegio è che noi, prima di iniziare le riprese, non conosciamo neanche i ragazzi. Quando si iniziano a girare le puntate, allora iniziamo a capire qualcosa in più sul loro conto, ma oramai ci sono già le telecamere“.

Maggi: “Una novità, però, c’è. Il Preside, nella nuova edizione, avrà un giardino decisamente molto bello. Speriamo che i nostri collegiali non lo rovinino…”.

In che anno sarà ambientata la nuova stagione dello show?

Maggi: “I protagonisti torneranno indietro al 1990“.

Bosisio: “Si tratta di un anno davvero molto importante, soprattutto per quanto riguarda la storia europea“.

La voce narrante sarà quella di Pierluigi Pardo

Al momento, la Rai non ha comunicato nessuna data ufficiale in merito alla messa in onda della prima puntata de Il Collegio 2025. Tuttavia, il programma dovrebbe debuttare ad ottobre.

Fra le novità della nona edizione vi è la programmazione tv: per la prima volta, infatti, gli appuntamenti debuttano prima in streaming, tramite l’applicazione gratuita Rai Play, e solo successivamente in televisione, su Rai 2.

Come nel passato, i vari appuntamenti seguono le avventure dei giovani studenti, chiamati a destreggiarsi, per qualche settimana, fra lezioni, interrogazioni e gite fuori porta. Alla fine del percorso si svolgono gli esami finali, che decretano i promossi e i bocciati. A raccontare tutto questo vi è la voce narrante di Pierluigi Pardo, telecronista sportivo al debutto nel format.