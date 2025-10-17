Lunedì 20 ottobre ritorna, su Rai Radio 2, lo show La Pennicanza. Il giorno prima, domenica 19 ottobre, con l’obiettivo di lanciare l’inizio della nuova edizione, Fiorello e Fabrizio Biggio tornano in televisione, effettuando una incursione su Rai 1.

Fiorello Rai 1 domenica 19 ottobre, l’annuncio dell’incursione su Instagram

A comunicare l’incursione su Rai 1 è stato direttamente Fiorello. Lo showman ha realizzato una diretta su Instagram insieme al fidato collaboratore Fabrizio Biggio nella mattinata di oggi, venerdì 17 ottobre.

A tal proposito, Fiorello ha confessato: “La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2 ma… Attenzioniamo il 19 ottobre che è domenica, non in radio ma in televisione, su Rai 1“.

Rispondendo a domanda diretta sulla collocazione oraria, lo showman ha aggiunto: “Dopo il Tg1 ma prima dei pacchi? Tra Tg1 e pacchi non c’è niente, non c’è promo, non c’è pubblicità ma solo questo video. Chi vuole capire capisca“.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito a ciò che andrà in onda

Né Fiorello né Fabrizio Biggio hanno aggiunto ulteriori dettagli. L’unica cosa certa, però, è che i due padroni di casa appariranno in video a partire dalle ore 20:30 circa. I due, in particolare, occuperanno lo slot che, nel corso della settimana, ospita la striscia informativa Cinque Minuti, guidata da Bruno Vespa.

Non è chiaro ciò che andrà a fare Fiorello durante tale spazio, che potrebbe essere sia in diretta che registrato. Inoltre, non è dato sapere se l’amato showman apparirà durante l’edizione serale del TG1 o se subito dopo la fine del telegiornale.

Per adesso, lo speciale di Fiorello è previsto solamente per questa domenica. In futuro, tuttavia, potrebbe diventare uno spazio fisso, magari per garantire un buon traino ad Affari Tuoi.

Per Rosario Fiorello si tratta di un ritorno in televisione dopo un lungo periodo di assenza. Il conduttore, infatti, non ha un suo show televisivo dal maggio del 2024, quando si è conclusa l’esperienza, decisamente fortunata, con Viva Rai 2.

Fiorello Rai 1 domenica 19 ottobre, al centro l’inizio de La Pennicanza

Fiorello e Biggio, nell’incursione su Rai 1 di domenica 19 ottobre, promuovono l’inizio de La Pennicanza. Si tratta del nuovo show radiofonico di Rai Radio 2, che dopo le puntate pilota della scorsa primavera debutta con la prima edizione. Essa parte lunedì 20 ottobre, dalle ore 13:40 circa. Le puntate hanno una durata di circa 50 minuti e sono inserite nel palinsesto dell’emittente dal lunedì al venerdì.

Nel programma, i conduttori, con la loro consueta ironia, commentano i principali fatti di attualità del giorno. Fra parodie e battute, Fiorello si collega telefonicamente con vari ospiti vip: nel precedente ciclo di appuntamenti hanno partecipato, fra gli altri, anche Silvia Toffanin e Maria De Filippi.