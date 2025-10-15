Dopo il ciclo di appuntamenti pilota della scorsa primavera, i palinsesti di Rai Radio 2 si apprestano ad accogliere, per la prima vera e propria edizione, La Pennicanza. Si tratta del programma radiofonico firmato da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio.

La Pennicanza Rai Radio 2, il ritorno il 20 ottobre

Da tempo circolavano le voci relative ad un ritorno ad ottobre de La Pennicanza ed ora c’è una data certa. Una serie di spot proposti sulle varie reti Rai, da settimane, hanno confermato il ritorno in radio. Poche ore fa, una nuova pubblicità ha fornito informazioni in più in merito alla programmazione.

I tanti ascoltatori di Rai Radio 2 torneranno a divertirsi con Rosario Fiorello e la sua squadra da lunedì 20 ottobre. Le puntate avranno una durata di circa 45 minuti, prendendo il via alle 13:45 circa e terminando alle 14:30. Gli appuntamenti sono proposti dal lunedì al venerdì.

Nessun approdo in televisione all’orizzonte

Per il momento, dunque, il futuro lavorativo di Rosario Fiorello sembra interessare esclusivamente la radio. Da settimane, infatti, circolavano sul web indiscrezioni, mai confermate, secondo le quali lo showman avrebbe potuto trasformare La Pennicanza in uno show televisivo, da mandare in onda su Rai 2. Una eventualità che, almeno per il momento, non sembra essere nei piani del conduttore, che invece ha confermato la scelta fatta lo scorso anno di cimentarsi nell’avventura del primo pomeriggio radiofonico.

Con l’arrivo de La Pennicanza, cambia la programmazione tv quotidiana di Rai Radio 2. Il programma guidato da Fiorello e da Biggio andrà a sostituire Radio2 Music Hits, format dedicato ai grandi successi musicali del presente e del passato, condotto da Savino Zaba.

La Pennicanza Rai Radio 2, l’edizione potrebbe durare almeno fino al Festival di Sanremo

La Pennicanza su Rai Radio 2 torna on air con il medesimo spirito che ha contraddistinto la trasmissione nel breve ciclo di appuntamenti della passata primavera. L’obiettivo, infatti, è quello di regalare al pubblico 45 minuti di leggerezza, durante i quali Fiorello e Biggio commentano, con il loro inconfondibile stile, i principali fatti di attualità. Durante le puntate, i conduttori sono affiancati da vari ospiti, telefonati in diretta dallo showman. Negli appuntamenti trasmessi fra maggio e giugno sono intervenuti, fra gli altri, Linus, Francesca Fagnani, Silvia Toffanin, Amadeus, Jovanotti, Carlo Conti e Maria De Filippi.

Al momento, non ci sono dettagli ufficiali in merito alla durata dell’edizione de La Pennicanza. Tuttavia, il format potrebbe durare svariati mesi, almeno fino alla fine di febbraio, quando si svolgerà il Festival di Sanremo. Ipotesi, questa, espressa da Fiorello durante la diretta del 2 giugno scorso.