Puntata decisamente movimentata quella de La Pennicanza di mercoledì 19 novembre. Il conduttore Fiorello, affiancato da Fabrizio Biggio, nella diretta su Rai Radio 2 non ha risparmiato delle pesanti critiche alla Rai, ovvero l’azienda per la quale lavora. Nel mirino dello showman, in particolare, vi sono le scelte di palinsesto di Rai 2 e Rai 1.

Fiorello critiche alla Rai, cosa ha detto su Sanremo Giovani

Il primo attacco di Fiorello alla Rai è arrivato in apertura di puntata e riguarda Sanremo Giovani. La seconda puntata dello show, guidata da Gianluca Gazzoli, è andata in onda il 18 novembre su Rai 2, ma ha preso il via intorno a mezzanotte e mezza, al termine di Belve.

Una scelta che non è affatto piaciuta allo showman, che ha affermato: “Pensate che venti minuti fa ha finito di cantare l’ultimo giovane di Sanremo. Ieri c’era il TG2, il TG2Post, Belve e poi Sanremo Giovani. Complimenti perché questi giovani hanno bisogno di visibilità. Ma perché farli cantare all’una? Anche i genitori di quelli che cantavano, ad un certo punto, hanno detto che sarebbero andati a dormire“.

Le altre dichiarazioni su Sanremo Giovani

La puntata de La Pennicanza di mercoledì 19 novembre è proseguita dialogando di altre tematiche di stretta attualità, ma dopo alcuni minuti Fiorello e Biggio sono tornati a parlare di Sanremo Giovani.

A tal proposito, il presentatore ha aggiunto: “Se c’è Sanremo Giovani, tu me lo puoi mettere a mezzanotte e mezza? Rai 2 già di suo non si guarda, poi a quell’ora… Tu mi puoi dire che prima c’era Belve, ma allora Sanremo Giovani non lo fare, lo mandi in onda su Rai Play ed ognuno se lo va a guardare nell’orario che preferisce“.

Fiorello critiche alla Rai, le repliche de Il Commissario Montalbano

Passano pochi minuti e Fiorello, ne La Pennicanza del 19 novembre, si è collegato, al telefono, con Gigi D’Alessio. Il cantautore, nell’ospitata, ha parlato di Gigi e Vanessa Insieme, nuovo varietà che guida con Vanessa Incontrada e che parte oggi, mercoledì 19 novembre, nel prime time di Canale 5. Anche in questo caso, Fiorello non ha risparmiato pesanti critiche alla Rai.

A tal proposito, infatti, ha dichiarato: “Ho letto che da Gigi D’Alessio ci saranno Ramazzotti, Panariello, insomma ci sarà un cast incredibile. Noi (riferendosi alla Rai, ndr) cosa mettiamo contro un nuovo varietà? La replica de Il Commissario Montalbano. Montalbano non ne può più, gli sono cresciuti i capelli. Il problema è che Montalbano in replica fa il 19% e dunque la Rai si domanda: perché devo fare un varietà con Fiorello, che poi vuole le luci, la scenografia e che costa molti soldi?. Capace che Montalbano batterà Canale 5 ed è un disastro, perché così non vedremo mai niente di nuovo. Sono veramente allibito“.