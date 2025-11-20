La programmazione tv di stasera, giovedì 20 novembre 2025, propone una serata ricca di opzioni che spaziano dalla grande fiction al varietà, passando per i game show e i thriller ad alta tensione. Su Rai 1, l’attesa finisce con il debutto della terza stagione di Un professore, con Alessandro Gassmann di nuovo nel ruolo dell’anticonformista Dante Balestra. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti conduce una puntata speciale in prima serata del suo quiz, La ruota dei campioni. Per gli amanti dell’azione, Italia 1 trasmette il film Codice Unlocked, mentre su TV8 Liam Neeson è il protagonista del thriller L’uomo sul treno. Completano l’offerta gli approfondimenti giornalistici e i talk show di Rai 2, Rai 3, Rete 4 e La7.

Stasera in TV giovedì 20 novembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Un professore – Stagione 3 Episodio 1 – Shakespeare e la maturità

Innanzitutto, Dante Balestra torna a insegnare filosofia nel suo liceo di Roma, pronto per un nuovo anno scolastico. La terza stagione, quindi, si apre con l’arrivo di nuovi studenti nella sua classe e, di conseguenza, con l’emergere di nuovi dilemmi morali e relazionali che metteranno alla prova sia i ragazzi che gli adulti.

Innanzitutto, Dante Balestra torna a insegnare filosofia nel suo liceo di Roma, pronto per un nuovo anno scolastico. La terza stagione, quindi, si apre con l’arrivo di nuovi studenti nella sua classe e, di conseguenza, con l’emergere di nuovi dilemmi morali e relazionali che metteranno alla prova sia i ragazzi che gli adulti. Rai 1 – 22:30 – Un professore – Stagione 3 Episodio 2 – Gorgia e il caso

Successivamente, un nuovo e misterioso caso coinvolge direttamente la scuola, creando scompiglio tra studenti e professori. A questo punto, Dante utilizza gli insegnamenti del filosofo Gorgia per affrontare il concetto di relativismo e le sue pericolose conseguenze, cercando di guidare i suoi alunni attraverso una situazione complessa.

Successivamente, un nuovo e misterioso caso coinvolge direttamente la scuola, creando scompiglio tra studenti e professori. A questo punto, Dante utilizza gli insegnamenti del filosofo Gorgia per affrontare il concetto di relativismo e le sue pericolose conseguenze, cercando di guidare i suoi alunni attraverso una situazione complessa. Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera – Puntata del 20 novembre

Milo Infante conduce uno speciale in prima serata del suo programma di approfondimento giornalistico, analizzando i principali fatti di cronaca e attualità della giornata con ospiti e collegamenti.

Milo Infante conduce uno speciale in prima serata del suo programma di approfondimento giornalistico, analizzando i principali fatti di cronaca e attualità della giornata con ospiti e collegamenti. Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice – Puntata del 20 novembre

Geppi Cucciari presenta un nuovo appuntamento con il suo show che unisce cultura pop, letteratura, musica e ironia. In studio, come sempre, ospiti dal mondo dello spettacolo e della cultura.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – La ruota dei campioni – Speciale prima serata

Gerry Scotti conduce un torneo speciale in prima serata del celebre quiz, dove si sfidano i migliori campioni della stagione. In studio, al suo fianco, c’è Samira Lui.

Gerry Scotti conduce un torneo speciale in prima serata del celebre quiz, dove si sfidano i migliori campioni della stagione. In studio, al suo fianco, c’è Samira Lui. Italia 1 – 21:25 – Codice Unlocked (2017)

La storia segue un’agente della CIA, esperta in interrogatori, che viene richiamata in servizio per sventare un attacco terroristico a Londra. Innanzitutto, la donna riesce a ottenere informazioni cruciali da un prigioniero. Tuttavia, subito dopo si rende conto di essere caduta in una trappola. Di conseguenza, si ritrova sola e in fuga, costretta a scoprire di chi potersi fidare per fermare una cospirazione che minaccia la città.

La storia segue un’agente della CIA, esperta in interrogatori, che viene richiamata in servizio per sventare un attacco terroristico a Londra. Innanzitutto, la donna riesce a ottenere informazioni cruciali da un prigioniero. Tuttavia, subito dopo si rende conto di essere caduta in una trappola. Di conseguenza, si ritrova sola e in fuga, costretta a scoprire di chi potersi fidare per fermare una cospirazione che minaccia la città. Rete 4 – 21:30 – Dritto e rovescio

Paolo Del Debbio modera il dibattito sui temi politici ed economici più caldi della settimana, con servizi, interviste e il consueto confronto tra ospiti in studio.

Paolo Del Debbio modera il dibattito sui temi politici ed economici più caldi della settimana, con servizi, interviste e il consueto confronto tra ospiti in studio. La7 – 21:15 – Piazzapulita

Corrado Formigli presenta nuove inchieste e approfondimenti sui principali fatti dell’attualità italiana e internazionale, con reportage esclusivi e un parterre di ospiti.

Corrado Formigli presenta nuove inchieste e approfondimenti sui principali fatti dell’attualità italiana e internazionale, con reportage esclusivi e un parterre di ospiti. TV8 – 21:30 – L’uomo sul treno – The Commuter (2018)

Un ex poliziotto, ora venditore di assicurazioni, vive una routine monotona scandita dal suo viaggio in treno. Un giorno, però, una donna misteriosa gli offre una grossa somma di denaro per identificare un passeggero “scomodo”. Inizialmente, l’uomo accetta per risolvere i suoi problemi economici, ma ben presto capisce di essere finito in una cospirazione mortale. A questo punto, deve lottare contro il tempo per salvare sé stesso e tutti i passeggeri.

Un ex poliziotto, ora venditore di assicurazioni, vive una routine monotona scandita dal suo viaggio in treno. Un giorno, però, una donna misteriosa gli offre una grossa somma di denaro per identificare un passeggero “scomodo”. Inizialmente, l’uomo accetta per risolvere i suoi problemi economici, ma ben presto capisce di essere finito in una cospirazione mortale. A questo punto, deve lottare contro il tempo per salvare sé stesso e tutti i passeggeri. Nove – 21:30 – Save the Dating – Amori in corso – Stagione 1 Episodio 3

Il reality sentimentale prosegue con le storie di nuove coppie che cercano di trovare un equilibrio e di superare le difficoltà della vita a due.

I film di questa sera in TV giovedì 20 novembre 2025