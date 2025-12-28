Domenica 28 dicembre è arrivata la notizia della morte di Brigitte Bardot. La diva del cinema aveva 91 anni.

Morte Brigitte Bardot, la nota della Fondazione Brigitte Bardot

La notizia della morte di Brigitte Bardot è arrivata in mattinata ed è stata comunicata dalla Fondazione Brigitte Bardot. L’ente ha diffuso tale comunicato stampa: “La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione“.

Al momento, non è dato sapere né il luogo né l’orario in cui è sopraggiunto il decesso. Non comunicata neanche la causa ufficiale della morte, anche se da settimane l’attrice stava facendo i conti con gravi problemi di salute. Fra ottobre e novembre, infatti, era stata ricoverata per vari giorni presso il Saint Jean di Tolone, dove aveva subito anche un intervento chirurgico.

Una carriera scandita dai successi

Artista a tutto tondo, la fama di Brigitte Bardot è arrivata soprattutto grazie al mondo del cinema. Sono decine, infatti, le pellicole alle quali ha partecipato, regalando scene rimaste impresse nella storia.

Su tutte, la pellicola forse più famosa è La Verità, datata 1960 e che era ispirata alla storia vera di Pauline Dubuisson. Il film, prova di quanto Bardot fosse eccellente anche nei ruoli drammatici, è immediatamente un successo, al punto da ricevere una candidatura ai Premi Oscar. Ma l’elenco di titoli celebri legate a Bardot è lungo, da E Dio creò la donna ad Il Disprezzo, passando per il celebre western al femminile Le pistolere, nel quale ha affiancato la compianta Claudia Cardinale.

Nel 1973, a soli 39 anni, Brigitte Bardot, stanca delle pressioni dovute alla sua enorme popolarità, decide di abbandonare il mondo del cinema e dedicarsi interamente alla causa animalista.

Morte Brigitte Bardot, una influenza che dura da decenni

Nonostante la scelta di ritirarsi dalle scene pubbliche, Brigitte Bardot ha continuato ad esercitare una grande influenza, in molti campi. Omaggiata e stimata da artisti come Bob Dylan ed Elton John, ha rivoluzionato il mondo della moda e rotto ogni tabù, divenendo il simbolo, negli anni ’50 e ’60, della donna indipendente e libera da ogni limite imposto dalla società. Più volte è stata scelta come musa da Andy Wharol.

Da quando ha deciso di ritirarsi, Bardot ha centellinato le sue apparizioni in pubblico. L’ultima risale allo scorso maggio, quando ha rilasciato una lunga intervista alla rete francese BFM TV.