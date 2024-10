Bardot, l’ultima puntata: trama, cast e curiosità della fiction di Canale 5

Lunedì 1° luglio, su Canale 5, è in onda l’ultima puntata di Bardot. La fiction, incentrata sulla vita di Brigitte Bardot, è trasmessa alle 21:20.

Bardot ultima puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la produzione di Bardot sono RTI Gruppo Mediaset, Federation Studios e Gfilms. La serie ha esordito in televisione in Francia. Nel paese transalpino, le puntate sono andate in onda su France 2 nel maggio dell’anno scorso. I registi sono Daniel e Christopher Thompson, che hanno scritto anche la sceneggiatura. Le riprese si sono svolte in Francia, nei dintorni della capitale Parigi e presso le suggestive location della rinomata meta turistica Saint-Tropez.

La prima ed unica stagione della fiction, nel nostro paese, ha deluso dal punto di vista degli ascolti. Complice la controprogrammazione di Rai 1, che ha trasmesso quasi sempre delle partite degli Europei 2024, la serie, per il momento, ha convinto una media di 1,6 milioni di persone, per una share di poco superiore al 10%.

Bardot ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ultima puntata di Bardot, la protagonista è incinta al terzo mese, ma ciò nonostante continua a lavorare: nessuno, infatti, deve sapere che è in dolce attesa. Nel frattempo, vi sono dei problemi per Jacques. L’uomo è costretto dalla diva a rinunciare al lavoro e a tornare da lei, per supportarla in un momento che si preannuncia decisamente complesso. Tutto ciò, però, non fa altro che aumentare il senso di frustrazione dell’uomo, che ha un duro confronto con l’agente di Brigitte.

Spoiler finale

Nell’ultima puntata di Bardot, il giovane è costretto ad allontanarsi dalla protagonista per sottostare agli obblighi del servizio militare. Brigitte, ferita per questo nuovo distacco, ha sempre più il bisogno di attenzioni. Infine, la protagonista ha dei problemi sul lavoro. La donna è concentrata sulla preparazione del film intitolato La Verità, che la costringe a rapportarsi con il regista Clouzot. Quest’ultimo, infatti, sul set utilizza dei metodi ai limiti della legalità, sottoponendo gli attori a grosse pressioni emotive e, talvolta, anche a violenze fisiche.

Bardot ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Bardot, fiction il cui finale di stagione è in onda il 1° luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.