Novità importante nel digitale terrestre. A partire da domenica 4 gennaio, infatti, Motor Trend è sostituita dalla nuova rete Turbo.

Turbo domenica 4 gennaio, addio a Motor Trend

L’arrivo di Turbo, previsto per domenica 4 gennaio, coincide, dunque, con l’addio di Motor Trend. Tale emittente televisiva, appartenente al gruppo Warner Bros. Discovery, ha debuttato, sul canale 56 del digitale terrestre, nel 2018. Due anni più tardi, la rete ha cambiato numerazione, spostandosi al canale 59.

La medesima collocazione è confermata anche per Turbo. Tale emittente, inoltre, mantiene la vocazione del predecessore, con un palinsesto dedicato interamente al mondo dei motori. Non solo automobili, dunque, ma un focus anche sul mondo della meccanica, delle moto e di tutto ciò che ha a che fare con il settore dell’automotive. Il risultato è un approfondimento a 360°, sette giorni su sette, di ogni sfumatura dell’universo motoristico.

Le conferme nell’offerta tv

Nonostante il rebranding, dunque, Turbo mantiene il medesimo spirito di sempre. All’interno del palinsesto della rete, infatti, trovano ancora una volta spazio alcuni fra i titoli internazionali più noti e seguiti anche nel nostro paese. Fra questi, sono attesi, a breve, i nuovi appuntamenti di Affari a quattro ruote World Tour, guidato da Mike Brewer. Inoltre, prossimamente su Turbo, spazio alle puntate inedite di Ant Anstead: Missione Recupero.

In occasione della prima giornata on air, per inaugurare al meglio il nuovo nome del canale, il palinsesto è completamente dedicato al meglio della programmazione di Turbo, con format che rappresentano la vera essenza del canale 59. Da segnalare, fra gli altri, la messa in onda di Dal Pollaio alla Pista e The Grand Tour, oltre che delle repliche del già citato Affari a quattro ruote. Trasmissioni, queste ultime, fruibili anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Turbo domenica 4 gennaio, l’attenzione ai format originali italiani

Ma Turbo, nuova rete al via domenica 4 gennaio, mira ad avere una identità local più mirata, che mette al centro della narrazione i protagonisti più influenti del mondo dei motori italiani.

In primis Davide Cironi, al timone di Dal Pollaio alla Pista, e Roby PMG, che invece è il conduttore dello show Le auto che hanno fatto l’America. Altre produzioni attese sono Meccanici allo Sbando, guidato dal trio Rudi Cocchi, Nicola Guadagnin e Matteo Marzetti dei Carmagheddon, e Mezzi Speciali – Forgiati su misura, che invece ha come padrone di casa Luca Traina. Tutti questi programmi sono mandati in onda nel corso dell’anno.