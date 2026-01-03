La programmazione tv del prime time di sabato 3 gennaio è completamente stravolta da ciò che sta accadendo fra gli USA ed il Venezuela. La Rai, Mediaset e La7 seguono, nella fascia oraria maggiormente seguita, gli aggiornamenti provenienti da Caracas.

Venezuela-USA programmazione tv 3 gennaio, su Rai 1 salta il Festival del Circo

Sin dalla mattina, quando si è diffusa la notizia dell’attacco degli USA in Venezuela, su varie reti televisive del nostro paese, fra cui Rai 1, Rai 2 e Rete 4, si sono alternati degli speciali informativi. In particolare, la mattina hanno avuto spazio le notizie relative all’arresto, da parte dell’esercito statunitense, di Nicolas Maduro, Presidente del Venezuela, oltre che della moglie. Entrambi sono stati catturati a Caracas, in un blitz che avrebbe provocato morti e feriti. Nel pomeriggio, invece, sono andati in onda degli speciali per seguire, in diretta, la conferenza stampa del Presidente USA Donald Trump.

In prima serata, le modifiche alla programmazione tv riguardano, in primis, Rai 1. L’annunciato secondo appuntamento con il Festival del Circo di Montecarlo è rinviato a data da destinarsi: al suo posto, al via alle 21:30 dopo Affari Tuoi, c’è uno Speciale del TG1, che dovrebbe proseguire fino alle 23:00 circa, quando la linea passa a Notti Magiche.

Su Rete 4 c’è uno speciale di Quarta Repubblica

La vicenda Venezuela-USA provoca uno stravolgimento nella programmazione tv di Rete 4. Una rete, quest’ultima, che già negli scorsi giorni aveva avuto delle ingenti modifiche al palinsesto: sia il prime time del giovedì che quello del venerdì, infatti, è stato occupato da Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi, con appuntamenti dedicati alla strage di Crans-Montana.

Il 3 gennaio, il compito di fornire gli aggiornamenti sul futuro del Venezuela è affidato al giornalista Nicola Porro, in onda con uno speciale di Quarta Repubblica, che dunque sostituisce la replica del film Jonny Stecchino. Esso parte alle 21:30 circa ed è preceduto da un appuntamento di 4 di Sera Weekend, anch’esso dedicato interamente alle tensioni in Sud America. Da segnalare, nel preserale, un prolungamento di 10 minuti con Alessandro Sallusti, in diretta dalle 19:30 alle 19:55 circa.

Venezuela-USA programmazione tv 3 gennaio, su La7 il racconto è affidato a Luca Telese e Marianna Aprile

Infine, anche La7 ha parzialmente modificato il proprio palinsesto. Il consueto appuntamento di In Onda, guidato da Luca Telese e Marianna Aprile, ha un aumento della sua durata. Prende il via, infatti, alle 20:30, al termine del telegiornale, e procede sino alle 22:00 circa. A tale ora parte In Viaggio con Barbero, inizialmente previsto per le 21:15.