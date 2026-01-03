La serata di domenica 4 gennaio 2026 in tv chiude il primo weekend dell’anno con un’offerta che spazia dalle grandi saghe familiari ai capolavori del cinema internazionale, garantendo intrattenimento per ogni tipologia di pubblico. Rai 1 punta sulle emozioni forti con il debutto in prima visione assoluta della serie Prima di noi. Questa intensa produzione narra le vicende della famiglia Juvara attraverso diverse generazioni, intrecciando la storia d’Italia con i segreti, gli amori e le speranze di un nucleo familiare che cerca di restare unito nonostante le avversità del tempo.

Su Rai 2, la serata assume toni decisamente più leggeri grazie alla commedia Mamma, qui comando io. La pellicola esplora con ironia le dinamiche domestiche contemporanee, mettendo in scena un ribaltamento dei ruoli tra genitori e figli che genera situazioni esilaranti e spunti di riflessione sull’educazione moderna. Rai 3 mantiene invece il suo impegno con l’informazione d’inchiesta: una nuova puntata di Report accende i riflettori su temi di attualità scottanti, analizzando scandali economici e questioni sociali con il consueto rigore giornalistico.

Le reti Mediaset rispondono schierando i loro pezzi da novanta. Canale 5 propone il pluripremiato film The Millionaire (indicato come Chi vuol essere milionario), diretto da Danny Boyle. La trama segue l’incredibile vita di Jamal Malik, un giovane cresciuto negli slum di Mumbai che, a un passo dalla vittoria nel celebre quiz televisivo, deve spiegare alla polizia come un ragazzo di strada possa conoscere risposte così complesse, ripercorrendo la sua dolorosa ma straordinaria esistenza.

Italia 1 regala al pubblico un cult intramontabile: Forrest Gump. Tom Hanks interpreta magistralmente l’uomo che attraversa trent’anni di storia americana, dalla guerra del Vietnam all’incontro con i presidenti, guidato solo dal suo cuore puro e dall’amore incrollabile per la dolce Jenny. Infine, La7 offre un appuntamento culturale di rilievo con Aldo Cazzullo e la sua Una giornata particolare, dedicata questa volta al Grande Romanzo della Bibbia, un viaggio affascinante tra fede, storia e letteratura.

