Venerdì 9 gennaio è in onda la prima puntata di Gomorra Le Origini. Si tratta della serie prequel di Gomorra, uno dei titoli italiani più visti ed apprezzati al mondo.

Gomorra Le Origini prima puntata, regista e dove è girata

Gomorra Le Origini è una realizzazione originale delle società Sky Studios e Cattleya, che fa parte del gruppo ITV Studios. La distribuzione del titolo a livello globale è curata dalla Beta Film.

Ideata da Roberto Saviano, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, la serie è proposta, dalle ore 21:15, su Sky Atlantic. La regia è curata da Francesco Ghiaccio e da Marco D’Amore, che ha lavorato come attore, interpretando il personaggio di Ciro, nella serie Gomorra.

In totale, la prima stagione è composta da sei episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Venerdì 9 gennaio, Sky Atlantic ne propone due, mentre i restanti quattro sono trasmessi con cadenza settimanale, nel prime time del venerdì. Le riprese si sono svolte a Napoli.

Gomorra Le Origini prima puntata, la trama

Al centro di Gomorra Le Origini c’è la giovinezza di Pietro Savastano. È il 1977 ed il giovane protagonista, figlio di nessuno che cresce come fratello adottivo in una famiglia della parte più povera di Secondigliano, muove i primi passi in una Napoli in piena trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette.

Passa la sua esistenza vivendo alla giornata, cercando di arrotondare come può, fino a quando non incontra Angelo, detto ‘A Sirena, il reggente di Secondigliano, che segna il suo ingresso nel mondo della criminalità. Ben presto, diventa il suo idolo, ma dopo una notte passata al suo fianco scopre che tutti i sogni, compreso il suo, hanno un prezzo.

Spoiler finale

Nella prima puntata di Gomorra Le Origini, per Angelo arriva un’opportunità per entrare in contatto con i vertici della criminalità locale. Riceve, infatti, l’invito da Corrado Arena, il più importante contrabbandiere di Napoli, al battesimo di sua figlia. Pietro, invece, insieme agli amici decide di entrare in azione.

Gomorra Le Origini prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Gomorra Le Origini.