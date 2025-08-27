Si chiama Cristiana la nuova tronista di Uomini e Donne. La giovane sarà la protagonista della prossima stagione del dating show, al via a settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Uomini e Donne Cristiana tronista, la speaker radiofonica ha 22 anni

Ad annunciare la partecipazione di Cristiana come tronista di Uomini e Donne è il sito Witty TV, che ha pubblicato, sul proprio sito, una clip in cui la giovane si presenta al grande pubblico.

Cristiana, nel filmato, racconta di avere 22 anni e di lavorare come speaker radiofonica presso un’emittente locale. In merito alle sue origini confessa: “Sono una siciliana doc e sono fiera di esserlo“. Passeggiando per Palermo, durante il filmato, Cristiana aggiunge: “Il luogo che amo di più di Palermo è la Vucciria, che per me è sinonimo di veracità e semplicità“. Poi afferma: “Penso che ciò che mi è destinato troverà sempre il modo di raggiungermi“.

L’amore per i nonni e l’infanzia con i “buchi neri”

Cristiana, nuova tronista del programma di Maria De Filippi, continua: “Descrivermi è quasi impossibile, perché penso di essere tante cose. Quel che è certo è che sono un vulcano di energia, sono sempre pronta a realizzare, a pensare e a fare tantissime cose. Caratterialmente sono felice, simpatica e solare, ma anche permalosa e talvolta troppo logorroica“.

La giovane, parlando del passato, non nasconde le difficoltà: “Dietro questa mia apparente sicurezza vi sono dei buchi neri, che mi hanno portato a crescere molto di più di quanto avrei dovuto. Sono figlia di genitori e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Per fortuna ho avuto i miei nonnini, nonna Rosanna e nonno Michele, che mi hanno accompagnato sin dall’infanzia e che mi hanno dato le cose più importanti, ovvero la protezione e le certezze“.

Uomini e Donne Cristiana tronista, la ricerca dell’amore

Cristiana conclude il filmato di presentazione parlando brevemente delle aspettative con le quali esordirà nello show: “Mi sento fortunata perché finalmente avrò l’opportunità di trovare un fidanzato e sono davvero curiosa di riprovare quelle sensazioni che solo l’amore può dare. L’amore per me è vita e io ho una voglia di vivere che non mi può spegnere nessuno“.

Cristiana, dunque, è la seconda tronista della prossima edizione di Uomini e Donne, dopo la già annunciata partecipazione di Flavio Ubirti, già noto per aver fatto il tentatore durante l’ultima edizione di Temptation Island.