Nella primavera di Rai 1 si prospetta un nuovo impegno tv per Milly Carlucci. Per la conduttrice, storica padrona di casa di Ballando con le stelle, è alle porte un talent.

Milly Carlucci primavera Rai 1, arriva un talent

La notizia del ritorno di Milly Carlucci su Rai 1 in primavera era nell’aria già da tempo. D’altronde, la conduttrice ha guidato, negli ultimi anni, differenti format in tale fascia oraria, con risultati tutt’altro che entusiasmanti. Prima il game Il Cantante Mascherato, poi L’Acchiappatalenti ed infine Sognando Ballando con le stelle. La conduttrice ha sperimentato varie soluzioni, ma nessuna ha convinto in pieno.

Per quest’anno, dunque, si è scelto di percorrere una strada differente. Inizialmente si era vociferato di un possibile ritorno prima di Notti sul ghiaccio, poi de Il Cantante Mascherato. Alla fine, la chiarezza è arrivata dal Direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore, che ha ammesso che è allo studio un format simile ad un “talent”.

Le parole del Direttore

In particolare, parlando del futuro lavorativo di Milly Carlucci, il Direttore Di Liberatore, intercettato a Roma a margine dello spot denominato Tutti cantano Sanremo, ha ammesso: “Ci sarà un nuovo programma di Milly Carlucci e sarà di sabato sera, da qui a una settimana andremo a definire quelle che sono le componenti del format. In ballo ci sono diversi titoli, sarà un talent musicale diverso, dove i talenti saranno a disposizione delle canzoni“.

Al momento, dunque, non sono stati forniti molti dettagli. Quel che è certo è che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere uno show decisamente differente rispetto ai titoli più noti, fra cui X Factor ed Amici. Netta discontinuità dovrebbe esserci anche da Ora o Mai Più, la cui ultima edizione, guidata da Marco Liorni, non ha di certo brillato per ascolti.

Milly Carlucci primavera Rai 1, si ripropone la sfida con Maria De Filippi

Se c’è ancora qualche incertezza sul contenuto, lo stesso non si può dire per la collocazione. In primavera torna la sfida del sabato sera fra Milly Carlucci e Maria De Filippi, con quest’ultima impegnata su Canale 5 con il Serale di Amici. Si tratta, oramai, di un classico della televisione italiana, che è già andato in scena in autunno.

Se su Rai 1 era in onda Ballando con le stelle, sulla concorrenza era proposto Tu Si Que Vales. La vittoria, in questo caso, è andata al Biscione. Contando solamente gli appuntamenti fino al 6 dicembre, ovvero giorno della finale di TSQV, il talent di Rai 1 ha chiuso con il 24,39% e 2,9 milioni di spettatori. Su Canale 5, invece, la media è di 3 milioni e 900 mila spettatori, col 27,06%.