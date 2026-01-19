Lunedì 19 gennaio, Rai 1 manda in onda gli episodi Non c’è più tempo ed Apri gli occhi de La Preside. La prima stagione della fiction con Luisa Ranieri prende il via alle ore 21:20 circa.

La Preside Non c’è più tempo, regista e dove è girata

Realizzata dalla Bibi Film TV e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction e Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, la produzione è ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo nella lotta per il riscatto educativo e sociale. Le riprese si sono svolte a Napoli.

La sceneggiatura della serie è curata da Cristiana Farina, Maurizio Careddu ed Attilio Caselli. La prima stagione è composta da otto episodi, dalla durata di cinquanta minuti ciascuna. Rai 1 ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì. La prima puntata è andata in onda la scorsa settimana, ottenendo degli ascolti molto positivi. L’appuntamento, infatti, ha convinto più di 4 milioni ed 800 mila telespettatori, con una share del 27%.

La Preside Non c’è più tempo, la trama

Nel corso di Non c’è più tempo de La Preside, Eugenia continua ad impegnarsi, attivamente, per riuscire a combattere il fenomeno della dispersione scolastica. La protagonista si affeziona alle storie dei giovani, fra cui Marita, costretta a casa dal fidanzato, e Mario, che ha un pessimo rapporto con il mondo della scuola a causa del bullismo.

La grande applicazione sul lavoro della protagonista comporta delle rinunce sul piano della vita privata. Intanto, Vittorio, con i suoi metodi morbidi, riesce a fare breccia nel cuore di Margherita e Michele, sempre più innamorato di Lucia, si rivela uno studente modello.

Apri gli occhi, la trama

A seguire, la serata con La Preside procede con l’episodio Apri gli occhi. In esso, Eugenia, felice per aver salvato Maria dalle violenze del suo fidanzato, deve fare i conti con le minacce sempre più pressanti che sta ricevendo. Tutto ciò preoccupa notevolmente Giuliana, che pur non condividendo la missione della preside, cerca di farle aprire gli occhi su chi sono i suoi veri nemici.

La Preside Non c’è più tempo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati ne La Preside.