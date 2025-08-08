Barbara D’Urso è una concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2025. Dopo le voci delle scorse settimane, Milly Carlucci ha confermato l’arrivo della conduttrice.

Ballando con le stelle 2025 Barbara D’Urso, il colpaccio mediatico in vista della ventesima edizione

L’arrivo di Barbara D’Urso nel cast di concorrenti di Ballando con le stelle rappresenta, senza dubbio, un colpaccio dal punto di vista mediatico. La conduttrice è assente da un programma televisivo dall’estate del 2023, quando ha salutato definitivamente il pubblico di Pomeriggio Cinque.

A partire da quel momento, per D’Urso è iniziato un lungo periodo lontana dal piccolo schermo. Le uniche due apparizioni televisive si sono verificate su Rai 1 e sono avvenute a marzo ed ad ottobre dello scorso anno. In entrambe le occasioni ha presenziato come ospite, prima a Domenica In poi proprio a Ballando con le stelle.

Tutte e due le volte, D’Urso ha confermato ancora di avere un grande seguito fra il pubblico. L’intervista rilasciata a Mara Venier aveva registrato poco meno di 3 milioni di spettatori con il 20,8%. La puntata di Ballando con D’Urso ospite, invece, aveva appassionato 3 milioni e 200 mila italiani con il 24,37% di share.

Le parole di Milly Carlucci

Come detto, l’arrivo ufficiale di Barbara D’Urso nel cast di concorrenti di Ballando con le stelle è arrivato direttamente da Milly Carlucci. In una clip rilasciata sui profili social del programma, infatti, è ripresa la conduttrice mentre è al telefono proprio con D’Urso.

Al termine del colloquio, Carlucci si rivolge al pubblico ed afferma: “Sarà una grande avventura, molto faticosa ma senz’altro divertente. Barbara D’Urso ha detto sì a Ballando con le stelle!“. Non è ancora stato comunicato il nome del ballerino professionista che l’affiancherà durante l’avventura.

La notizia dell’arrivo della presentatrice nel format ha generato numerose reazioni. Fra i tanti commenti entusiasti, oltre a quelli della giudice Carolyn Smith e della tribuna del popolo Rossella Erra, spicca quello di Pasquale La Rocca. Riconfermato nel cast di ballerini professionisti, ha vinto due delle ultime tre edizioni del format.

Ballando con le stelle 2025 Barbara D’Urso, l’inizio di un futuro in Rai?

La presenza di Barbara D’Urso nel cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2025 pone degli interrogativi sul possibile futuro lavorativo della conduttrice in Rai. D’altronde, da qualche anno a questa parte il talent di Milly Carlucci ha segnato il rilancio di carriera di molti volti televisivi. L’esempio migliore è rappresentato da Bianca Guaccero, che dopo la vittoria nello show ha guidato il PrimaFestival e Dalla Strada al Palco.

Difficile dire con esattezza ciò che D’Urso potrebbe fare su Rai 1. Mesi fa, tuttavia, erano circolate delle voci secondo le quali la padrona di casa sarebbe potuta tornare in onda con una rivisitazione di Carramba che sorpresa. La Rai, in seguito, ha smentito queste indiscrezioni, ma l’arrivo di D’Urso a Ballando potrebbe stravolgere ancora una volta i piani.