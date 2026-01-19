In queste ultime settimane, Rai Fiction ha annunciato l’inizio delle riprese di numerose nuove produzioni. Da Mamma non mamma a Una piccola formalità, di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere sulle serie tv che vedremo prossimamente su Rai 1.

Rai Fiction riprese, il ritorno di Gabriella Pession

La prima delle produzioni Rai Fiction di cui sono in corso di svolgimento le riprese è Mamma non mamma. Si tratta di una novità assoluta per la TV di Stato, che dovrebbe essere composta da un totale di otto episodi, in onda per quattro settimane su Rai 1.

Assoluta protagonista di tale progetto è Gabriella Pession. Quest’ultima, nel cast di titoli come Il Conte di Montecristo, Those About to Die, La Porta Rossa e Tell Me Lies, è non solo l’attrice che interpreta il personaggio principale, ma è anche una delle ideatrici. Al suo fianco, in tale ruolo, ci sono Anya Camilleri, Eleonora Cimpanelli e Michela Straniero.

La fiction, diretta da Giulio Manfredonia, verte intorno al tema della maternità ed ha, nel cast degli attori, Giorgio Marchesi.

Una piccola formalità, sul set Alessio Boni e Pilar Fogliati

Molta curiosità, poi, è legata ad un altro titolo di Rai Fiction, ovvero Una piccola formalità. Anche in questo caso, si tratta di una serie tv completamente nuova, che però è tratta da un libro di una scrittrice decisamente già nota al pubblico di Rai 1. Si tratta di Alessia Gazzola, dalla cui penna sono nate L’Allieva e Costanza.

Una piccola formalità è realizzata dalla società Clemart ed ha come regista Davide Marengo. Gli attori protagonisti della pellicola sono Pilar Fogliati (già impegnata con Cuori) ed Alessio Boni (Il Metodo Fenoglio-L’estate fredda e Leopardi-Il poeta dell’infinito). La narrazione verte intorno a Rachele, una giovane giornalista la cui vita cambia per sempre quando riceve un’eredità da un ricco zio, con cui non ha rapporti da tempo.

Rai Fiction riprese, da gennaio a marzo sul set di Memoriae

Infine, l’elenco delle riprese attualmente in corso per le novità di Rai Fiction include Memoriae. Il primo ciak del titolo, coprodotto da Rai Fiction e Filmclub Distribuzione (Minerva) con la regia di Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, si è svolto il 19 gennaio e le riprese proseguono fino a marzo.

I volti del progetto sono quelli di Dario Aita (Un Professore 3) e di Gaia Messerklinger (Don Matteo 15). Molto curiosa la trama: un borgo del Friuli è colpito da una frana, che causa un’amnesia in alcuni abitanti, che perdono i ricordi dei loro ultimi sei anni di vita. Un vero e proprio mistero, sul quale indagano i protagonisti Matteo, fotoreporter, ed Alma, dottoressa enigmatica.