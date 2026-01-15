La stagione di Don Matteo 15 procede con la puntata dal titolo Nel ventre della balena. La fiction è proposta su Rai 1 a partire dalle ore 21:35 circa.

Don Matteo 15 Nel ventre della balena, gli ottimi ascolti del debutto

La società che ha curato la realizzazione del titolo è la Lux Vide, che ha lavorato con la collaborazione di Rai Fiction. La serie, che giunge alla quindicesima stagione, è ambientata, per il settimo anno consecutivo, a Spoleto, città nella quale si sono svolte anche le riprese.

Vari i registi che hanno lavorato al nuovo capitolo di Don Matteo, ovvero Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. Quella odierna è la seconda puntata della stagione, composta da un totale di dieci appuntamenti dalla durata di circa due ore.

Il debutto dell’8 gennaio scorso ha confermato che la fiction è una delle più apprezzate del nostro paese. Il primo episodio, infatti, ha tenuto incollati davanti allo schermo più di 4 milioni e 100 mila spettatori, con una share del 24,8%.

Don Matteo 15 Nel ventre della balena, la trama

Nel corso della puntata Nel ventre della balena, Don Massimo ed i militari della caserma dei Carabinieri indagano su un caso decisamente complesso. Al centro di tale indagine c’è un giovane ragazzo chiamato Giona, che ha il volto di Edoardo Miulli, classe 2010 e divenuto noto al pubblico per aver fatto parte del cast di Riv4li.

L’adolescente ha un carattere burbero e scontroso, ha un brutto rapporto con la famiglia ed ha deciso di abbandonare la scuola, credendo sia inutile. Non appena lo incontra, Don Massimo rimane colpito dalla sua storia e decide di aiutarlo a tutti i costi.

La furia del Maresciallo Cecchini

Intanto, nell’appuntamento odierno di Don Matteo 15, sono all’orizzonte dei problemi con il Capitano Diego Martini. Il protagonista affronta, in primis, la furia del Maresciallo Cecchini, che ha oramai scoperto di dover abbandonare, presto, l’Arma dei Carabinieri. Inoltre, affronta dei problemi sentimentali dopo che arriva, in città, Mathias, un uomo legato al passato di Giulia e che sembra più di un semplice amico.

Don Matteo 15 Nel ventre della balena, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Don Matteo 15.