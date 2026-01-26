Tribunale Civile di Milano Fabrizio Corona sentenza
Caso Alfonso Signorini, il Tribunale Civile blocca Fabrizio Corona: cosa è successo e la risposta dell’ex Paparazzo

Matteo Tuveri
26 Gennaio 2026 2 Minuti di lettura
Nuovo capitolo nel cosiddetto caso Alfonso Signorini. Il Tribunale Civile di Milano, infatti, ha bloccato Fabrizio Corona ed il suo show Falsissimo, ordinando la rimozione di tutti i contenuti e le informazioni private, oltre che la diffusione di nuovi contenuti giudicati diffamatori.

Tribunale Civile di Milano Fabrizio Corona, la sentenza

Il Tribunale Civile di Milano si è pronunciato in merito al caso di Alfonso Signorini dopo che quest’ultimo ha presentato un ricorso. Il giudice Roberto Pertile, come riporta l’AdnKronos, ha deciso di ordinare a Fabrizio Corona di “rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto“.

Il giudice, inoltre, “vieta e inibisce di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza“.

Tribunale Civile di Milano Fabrizio Corona

L’ex re dei paparazzi ha annunciato ricorso

Poche ore dopo la sentenza del Tribunale Civile di Milano, Fabrizio Corona ha deciso di rispondere mediante i suoi social. Parlando al pubblico ha annunciato il rispetto di quanto prescritto dal giudice, con la conseguente cancellazione degli episodi 19 e 20 di Falsissimo, ovvero quelli che hanno affrontato il cosiddetto caso legato ad Alfonso Signorini. Inoltre, Corona ha rimosso anche tutti i reel relativi alle due puntate.

Fabrizio Corona ha, comunque, annunciato la decisone di fare ricorso, sostenendo di essere pronto a ripubblicare i materiali rimossi qualora ottenesse il permesso in appello.

Tribunale Civile di Milano Fabrizio Corona, continua l’iter giudiziario

A causa della decisione del Tribunale Civile di Milano, Fabrizio Corona ha comunicato che nella puntata di Falsissimo rilasciata oggi, lunedì 26 gennaio, non vi saranno “le chat, le foto, i video, le interviste, di tutte le persone coinvolte nel sistema Signorini“, ma ha promesso di dedicare ampio spazio, nell’appuntamento, a Mediaset.

Intanto, l’iter giudiziario prosegue e promette di essere molto lungo. Corona, in primis, ha comunicato che tutti i materiali non più pubblicabili saranno consegnati, nei prossimi giorni, al Pubblico Ministero Alessandro Gobbis. Intanto, i legali difensori di Alfonso Signorini hanno presentato, in Procura, una denuncia a carico dei responsabili di Google. Contro di loro, l’accusa è quella di concorso in diffamazione aggravata, a causa della mancata rimozione delle puntate di Falsissimo.

Matteo Tuveri

