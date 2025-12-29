Da settimane sta tenendo banco in tv e sui social e nella serata di lunedì 29 dicembre si arricchisce con un nuovo colpo di scena. Stiamo parlando del cosiddetto caso legato ad Alfonso Signorini, che ha comunicato l’auto-sospensione da Mediaset.

Alfonso Signorini auto-sospensione Mediaset, il comunicato dell’azienda

Di seguito il comunicato lanciato da Mediaset dopo la decisione di auto-sospendersi presa da Alfonso Signorini: “Mediaset accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto“.

L’azienda prosegue: “Agiremo con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi. In quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset ha il dovere di tutelare, l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico“.

Infine, il Biscione ricorda: “Ribadiamo che chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni. Sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche per garantirne il suo rispetto“.

Lo scambio di accuse con Fabrizio Corona

Il cosiddetto caso Signorini, dunque, si è arricchito di nuovi sviluppi. A sollevare il polverone, oramai qualche settimana fa, è stato Fabrizio Corona. Nella sua rubrica Falsissimo aveva accusato il conduttore di aver adoperato comportamenti sessualmente molesti nei confronti di vari uomini, promettendo l’entrata all’interno della Casa del Grande Fratello.

Una versione, questa, prontamente smentita da Alfonso Signorini, che ha subito sporto denuncia nei confronti di Corona. Quest’ultimo, in seguito, ha confermato le proprie accuse, coinvolgendo anche Antonio Medugno. Il modello ha comunicato l’intenzione di legalmente contro Signorini per le accuse di violenza sessuale e tentata estorsione.

Alfonso Signorini auto-sospensione Mediaset, quali conseguenze

La decisione di Alfonso Signorini di auto-sospendersi da Mediaset apre degli scenari imprevisti. Qualora la situazione dovesse rimanere la medesima, Signorini non sarebbe più il conduttore del Grande Fratello Vip.

Il reality, che dovrebbe tornare su Canale 5 nei primi mesi del 2026, potrebbe andare in onda con un nuovo conduttore. Impossibile avere delle certezze in merito. Tuttavia, se si dovesse optare per questa soluzione, i nomi che vengono subito in mente sono quelli di Simona Ventura ed Ilary Blasi. La prima perché reduce dall’esperienza con il Grande Fratello classico, la seconda perché ha guidato, per anni, il GF Vip.

Mediaset, però, potrebbe anche optare per un rinvio del reality a data da destinarsi. Se l’azienda optasse per la messa in onda, inoltre, si aprirebbe la questione cast. La lista dei possibili concorrenti, a cui ha lavorato Alfonso Signorini, sarebbe già pronta e consegnata all’azienda. Considerate le polemiche ed una possibile eventuale nuova conduzione, tuttavia, non sono da escludere modifiche al cast, che potrebbero ulteriormente far slittare la messa in onda.