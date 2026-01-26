Nella notte fra il 25 ed il 26 gennaio, a mezzanotte, sono rilasciati i nuovi inediti dei cantanti di Amici 25. Si tratta, in totale, di dieci nuovi brani, che possono essere ascoltate sulle principali piattaforme digitali.

Amici 25 nuovi inediti, la canzone di Angie

L’inedito di Angie si intitola Millemila missili, è prodotto da Etta e Macs ed è scritto da Angelica Paola Ibba e Andrea Campi. Si tratta di un testo autobiografico e ricco di significati. Il tema è la rottura di un rapporto, con la promessa reciproca, però, di restare l’uno tra i ricordi migliori dell’altro.

Caterina Lumina, invece, punta su Roserovi. La cantante è anche una delle autrici, insieme a Mattia Davì e Simone Sproccati. Il singolo, prodotto da Heysimo e Emilio Esteban, parla di una relazione iniziata nel migliore dei modi, ma che con il tempo si è rivelata essere una bugia. La canzone è contraddistinta dal ritmo latino e da un testo che mischia l’italiano allo spagnolo.

Wanda è il titolo dell’inedito cantato e scritto da Elena D’Elia. Il brano, prodotto da Grnd, parla dell’incontro inaspettato con una persona di 87 anni, che dall’alto della sua esperienza fa capire all’autrice l’importanza di cogliere le occasioni e vivere senza rimpianti.

La proposta di Gard

Quarto nuovo inedito di Amici 25 è Precipitando di Gard. Prodotto da Grnd e scritto da Raffaele Esposito e Gianpiero Gentile, è la razionalizzazione della rabbia dovuta alla fine di una relazione.

Stupida vita, invece, è la proposta di Lorenzo Salvetti, che ha firmato l’inedito con Stefano Tartaglino, Simone Reo e Mattia Davì. La canzone, prodotta da Steve Tarta, propone un focus su rimorsi e sensi di colpa per una relazione finita male.

Sesto inedito si chiama È bello due volte. Cantato da Michele Bertin, scritto da Gianluca Ciccorelli e Federico Freeso e prodotto da Freeso, affronta le conseguenze di una relazione a distanza. Un rapporto, questo, fatto di attese e dall’impossibilità di stare insieme quando si vuole.

Amici 25 nuovi inediti, Opi, Plasma e Riccardo

Il singolo di Opi, realizzato da Giovanni Laterza e Daniel Baiolla e scritto da Simone Opini, Giovanni Laterza e Daniel Baiolla, si chiama Scusa. Il testo si concentra sui cambiamenti che una relazione che ha causato nell’autore.

Terz’ultimo nuovo inedito di Amici 25 è Perdigiorno di Plasma, scritto da Antonio Silvestri e Kevin Pappano e prodotto da Giulio Nenna e Kevin Pappano. Nelle intenzioni, il titolo è un grido di libertà generazionale verso tutti i pregiudizi e le aspettative che il mondo dei grandi rivolge ai giovani.

Altro brano è Mi fido di te di Riccardo Stimolo, scritto e prodotto da Alessandro La Cava. Si tratta di una dedica ad una persona che è riuscita a farci rialzare da una caduta ed a cui dobbiamo tutto.

Infine c’è Catene di Valentina Pesaresi. L’inedito, prodotto da Alessandro Cantalupo, Enrique Cespedes e Giuseppe Pugliese, racconta la paura di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi e l’importanza di credere in noi stessi.