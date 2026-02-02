Lunedì 2 febbraio inizia un nuovo corso ricco di novità per Caduta Libera. Il game show di Canale 5, a partire dalla puntata odierna, cambia completamente pelle, inserendo numerosi elementi tipici da varietà.

Caduta Libera novità 2 febbraio, il nuovo ruolo di Isobel Kinnear

Al centro della nuova fase di Caduta Libera, al via il 2 febbraio, c’è soprattutto Isobel Kinnear. Quest’ultima è la co-conduttrice sin dalla prima puntata stagionale, affiancando nello studio il padrone di casa Max Giusti. Il ruolo dell’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, tuttavia, è stato, fino ad oggi, un po’ limitato, con Isobel che si limitava a stare seduta in disparte, effettuando brevi interventi e dando supporto ai concorrenti.

Dal 2 febbraio, a Caduta Libera, ciò cambia e Isobel fa la cosa che le riesce meglio, ovvero ballare. Ogni puntata del format, così, prende il via con una sigla, coreografata da Mattia Tuzzolino e con protagonista proprio Kinnear. Al suo fianco vi sono i performer Andrea Briida e Filippo Morani. Nel bel mezzo del gioco, inoltre, si svolge una manche nella quale la danzatrice fa rivivere le più iconiche coreografie della storia.

Il montepremi sale fino a 500 mila euro

Ma le novità che coinvolgono Caduta Libera dal 2 febbraio non finiscono qui. Come ha annunciato sui suoi profili social Edmondo Conti della casa di produzione Endemol Shine Italia, il montepremi finale è destinato ad aumentare sensibilmente. Fino ad oggi, infatti, i concorrenti che partecipavano allo show avevano la possibilità, se bravi e fortunati, di vincere fino ad un massimo di 300 mila euro.

Mediaset ha deciso di aumentare tale cifra di ben 200 mila euro, portando il jackpot massimo a mezzo milione di euro. Infine, sono introdotte anche due nuove prove, di cui non si conoscono i dettagli ma che, nelle intenzioni, dovrebbero rendere le dinamiche del format più imprevedibili.

Caduta Libera novità 2 febbraio, mossa per risollevare gli ascolti

La scelta di Mediaset di dar vita ad una nuova fase di Caduta Libera ha come obiettivo quello di risollevare gli ascolti del programma. D’altronde, la trasmissione di Max Giusti non ha mai completamente sfondato dal punto di vista dell’Auditel, galleggiando intorno al 16-18% di share.

Numeri, questi, sensibilmente più bassi rispetto a quelli che registra quotidianamente la concorrenza de L’Eredità, che su Rai 1 fa numeri da record. Liorni, infatti, è capace di superare tutti i giorni i 4 milioni e mezzo di persone, con una share che è arrivata a toccare il 28%.