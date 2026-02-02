Un importante lutto ha colpito il mondo della televisione. Lunedì 2 febbraio è arrivata la notizia della morte di Maria Rita Parsi, a lungo opinionista di numerosi format tv.

Morte Maria Rita Parsi, la psicologa aveva 78 anni

Nata a Roma nel 1947, Maria Rita Parsi è stata una delle psicologhe e psicoterapeute più conosciute ed apprezzate del nostro paese. Da sempre in prima linea nelle tematiche relative alla tutela dell’infanzia, ha perso la vita a 78 anni. Al momento, non è stata comunicata la causa del decesso, né è nota la data nella quale si svolgeranno le esequie.

Docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, Parsi, nella sua lunga carriera, ha ottenuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno nel campo della salute mentale, fra cui l’onorificenza da Cavaliere al Merito della Repubblica, ricevuta nel 1986. Ha fondato e diretto la SIPA, Scuola Italiana di Psicoanimazione, ed ha dato vita a quella che, oggi, è conosciuta come Fondazione Bambino Onlus. Un’organizzazione, questa, la cui attività è orientata alla tutela giuridica e sociale dei giovani rimasti vittime di abusi e maltrattamenti.

Da Mattino Cinque News a Storie Italiane, da anni opinionista di molti programmi tv

Ma la grande notorietà di Maria Rita Parsi è dovuta soprattutto alla televisione, con la quale ha lavorato spesso nel corso degli anni. In precedenza nel cast dei conduttori di Junior TV, rete tematica dedicata ai più piccoli chiusa nel 2003, da anni presenziava nel ruolo di opinionista a numeri programmi del nostro paese, in onda sia in Rai che a Mediaset.

Di recete ha partecipato spesso a Storie Italiane di Eleonora Daniele, dove ha commentato i principali fatti di attualità, fra cui il caso della famiglia nel bosco. Ma l’elenco dei format che hanno dato spazio agli interventi tecnici di Parsi è lungo ed include anche Unomattina, Mattino Cinque News, La Vita in Diretta, Diario del giorno, L’Aria che tira e Pomeriggio Cinque.

Morte Maria Rita Parsi, la sua ultima partecipazione in tv poche ore prima del decesso

L’ultima apparizione in tv di Maria Rita Parsi risale alla giornata di ieri, domenica 1° febbraio, all’interno dell’approfondimento Check Up su Rai 1. Qui è intervenuta, con la solita passione e competenza, per parlare delle differenze fra adulti e ragazzi nel modo con cui percepiscono il tempo che passa.

La notizia della morte di Maria Rita Parsi ha fatto irruzione nel palinsesto mattutino, sia di Rai 1 che di Canale 5. Nel primo caso, l’aggiornamento è stato dato da Eleonora Daniele, durante Storie Italiane. Sul Biscione, invece, la comunicazione è arrivata, al termine di Mattino Cinque News, da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.