Vanished è una serie tv mystery-thriller in quattro episodi disponibile su MGM+. La storia segue Alice Monroe, una donna in vacanza in Francia il cui fidanzato scompare misteriosamente durante un viaggio in treno. Da quel momento, la fuga romantica cambia pelle: Alice entra in un intreccio di segreti, identità nascoste e pericoli internazionali, tra luci da cartolina e una tensione che cresce episodio dopo episodio.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Vanished”

La serie è diretta da Barnaby Thompson e creata da David Hilton e Preston Thompson. La regia punta su ritmo e sospetto: alterna momenti di calma apparente a svolte improvvise, così ogni dettaglio può diventare un indizio.

Prodotta da AGC Television, Slow Burn Entertainment, Rockwood Pictures e Fragile Films, la miniserie si presenta come una delle novità più attese del catalogo MGM+, grazie a un mix di thriller internazionale e tensione emotiva.

Protagonisti principali: Kaley Cuoco, che dà ad Alice energia e fragilità insieme, Sam Claflin, capace di rendere Tom affascinante e ambiguo, Matthias Schweighöfer, figura chiave tra charme e opacità, e Karin Viard, presenza solida e inquietante, perfetta per una storia di segreti e doppie verità.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte in Francia, tra:

Parigi

Marsiglia

località ferroviarie e cittadine del sud della Francia

Le location francesi guidano l’atmosfera della serie: all’inizio regalano romanticismo e leggerezza, poi diventano fredde e minacciose, perché la storia trasforma stazioni, binari e strade in un labirinto dove Alice rischia di fidarsi della persona sbagliata.

Trama della serie tv “Vanished”

Alice Monroe (Kaley Cuoco) parte per una vacanza romantica in Francia con il fidanzato Tom Parker (Sam Claflin). Il viaggio sembra perfetto: hotel curati, promesse leggere, la sensazione di ricominciare lontano da tutto. Tuttavia basta una tratta in treno per spezzare l’incantesimo. Durante il trasferimento verso Arles, Tom scompare senza lasciare traccia, come se non fosse mai salito su quel vagone.

Alice non accetta spiegazioni facili. Prima corre tra controllori e passeggeri, poi bussa a porte che non voleva aprire: polizia, consolati, contatti improvvisi, numeri che squillano a vuoto. Nel frattempo emergono incongruenze sul passato di Tom, dettagli che non tornano e piccole bugie che pesano come macigni. Inoltre compaiono figure ambigue: Alex Durand (Matthias Schweighöfer) offre aiuto ma nasconde motivazioni personali, mentre Helene Lando (Karin Viard) sembra conoscere più di quanto dica. Così Alice scivola in una rete dove ogni indizio la avvicina alla verità e, allo stesso tempo, la espone a un rischio sempre più concreto.

Spoiler finale

Alice scopre che la scomparsa di Tom si collega a una rete criminale internazionale e a una doppia vita che lui porta avanti da anni. La rivelazione la costringe a rivedere tutta la loro relazione: non crolla solo un amore, crolla l’idea stessa di chi fosse davvero l’uomo che aveva accanto. Infine un ultimo colpo di scena ribalta ancora le carte e lascia aperta la possibilità di un seguito, tra verità incomplete e nuove minacce.

Cast completo della serie tv “Vanished”

Di seguito il cast completo: