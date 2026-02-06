Da La Preside a L’Invisibile, passando per la certezza Don Matteo. Il 2026 di Rai Fiction è iniziato decisamente bene, ma la Direzione sta già lavorando alla programmazione tv delle prossime settimane. Infatti, la TV di Stato ha anticipato la messa in onda della novità Guerrieri La regola dell’equilibrio, mentre ha confermato l’arrivo di Libera 2.

Guerrieri La regola dell’equilibrio, Alessandro Gassman torna in onda a marzo

Dopo i buoni ascolti ottenuti in autunno con la terza stagione di Un Professore, l’attore Alessandro Gassman torna protagonista di una fiction Rai. A partire dal 9 marzo prossimo, infatti, parte Guerrieri La regole dell’equilibrio.

Il titolo, presentato alla Festa del Cinema di Roma, ha come protagonista l’avvocato Guido Guerrieri, personaggio nato dalla mente dello scrittore Gianrico Carofiglio. In particolare, la trama della prima stagione è tratta dai libri Ragionevoli dubbi, Le perfezioni provvisorie e La regola dell’equilibrio.

Guerrieri La regola dell’equilibrio, la trama

Durante Guerrieri La regola dell’equilibrio, il pubblico ha la possibilità di seguire le vicende lavorative e personali di Guido Guerrieri. Appassionato di boxe e nostalgico per la fine del matrimonio con Sara, deve affrontare, in tribunale, una serie di casi decisamente complessi. Dagli omicidi alle questioni sentimentali, sono vari i temi affrontati durante la fiction. Uno, in particolare, mette in grosse difficoltà il protagonista: il collega ed amico Larocca, magistrato di lungo corso, è accusato di corruzione.

Al suo fianco, il personaggio che ha il volto di Alessandro Gassman può contare, in primis, su Tancredi ed Annapaola. Il primo è un ispettore di polizia, la seconda una ex giornalista diventata investigatrice privata. Ci sono, poi, Consuelo e Tony, rispettivamente praticante e stagista, che tentato di aiutare il giudice a districarsi fra i vari casi.

Lunetta Savino e Matteo Martari sul set da fine febbraio

In attesa di vedere Guerrieri La regola dell’equilibrio, Rai Fiction ha comunicato il ritorno di un’amata serie. Si tratta di Libera, incentrata sulla giudice Libera Orlando, che ha debuttato a novembre del 2024.

Colei che interpreta la protagonista è Lunetta Savino, affiancata dal confermato Matteo Martari, che invece presta il volto a Pietro Zanon, pregiudicato che si ritrova a collaborare con il personaggio principale.

I due si ritroveranno ancora una volta sul set a partire dalla fine di febbraio. Al momento, non è nota la data nella quale andranno in onda i nuovi episodi su Rai 1, ma è lecito che occorrerà attendere al 2027.