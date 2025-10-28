Si è da poco conclusa la Festa del Cinema di Roma e, nel corso della manifestazione, la Rai ha presentato alcune nuove fiction che debutteranno prossimamente in televisione. Sono tre, in particolare, le produzioni su cui è posta l’attenzione: Guerrieri La regola dell’equilibrio, Prima di noi e Pirandello Il gigante innamorato.

Fiction Rai Festa del Cinema di Roma, il nuovo titolo con Alessandro Gassman

La prima proposta Rai Fiction ad essere presentata alla Festa del Cinema di Roma è Guerrieri La regola dell’equilibrio. La serie, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio intitolati Ragionevoli dubbi, Le perfezioni provvisorie e La regola dell’equilibrio, è diretta da Gianluca Tavarelli.

Il protagonista è Guido Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassman. Avvocato brillante ed appassionato di boxe, sta per separarsi da Sara, con cui è sposato da qualche tempo. L’avvocato, nelle sei puntate della prima stagione, affronta delle cause decisamente strane: da un cliente che riemerge dal passato alla scomparsa di Manuela, passando per l’omicidio di una ricercatrice biologica.

Al suo fianco vi sono una serie di personaggi collaboratori: l’ispettore di Polizia Tancredi, l’ex giornalista Annapaola, la praticante Consuelo e lo stagista Tony.

Prima di noi di Daniele Lucchetti

Altra fiction Rai presentata alla Festa del Cinema è Prima di noi, realizzata da Daniele Lucchetti e Valia Santella. La trama, ispirata all’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, verte intorno alla protagonista Nadia Tassan, che ha il volto di Linda Caridi.

Si tratta di una giovane contadina del Friuli Venezia Giulia, mediante la quale sono raccontati e ripercorsi 60 anni di storia dell’Italia. Articolata in cinque prime serate, la trama copre un arco temporale che va dal 1917 al 1978. Un periodo nel quale le profonde trasformazioni della famiglia Tassan vanno di pari passo con quelle dell’Italia, fra matrimoni e la Seconda Guerra Mondiale.

Fiction Rai Festa del Cinema di Roma, Pirandello Il gigante innamorato

Terza ed ultima fiction Rai presentata alla Festa del Cinema di Roma è Pirandello Il gigante innamorato.

Prodotta da Rai Fiction ed I.I.F Italian International Film, nella docuserie otto donne raccontano la propria verità su Luigi Pirandello, ma anche su sé stesse. La regia della produzione è affidata a Costanza Quatriglio. Molto folto il cast di attori: fra le altre, sono coinvolte nella produzione Donatella Finocchiaro, Manuela Ventura, Matilde Gioli, Gioia Spaziani, Ester Pantano, Chiara Russo e Simona Distefano.

Anche in questo caso, è ignota la data di messa in onda: quel che è certo è che occorrerà attendere il 2026.