Dopo mesi di attesa ed organizzazione, finalmente si parte. Dallo Stadio San Siro di Milano, venerdì 6 febbraio si svolge la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere in vista dello show, che sarà seguito, nel mondo, da oltre due miliardi e mezzo di persone.

Cerimonia di Apertura Olimpiadi Milano-Cortina, atteso il Presidente della Repubblica

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina prende il via alle 20:00 circa, orario italiano. Si tratta di uno spettacolo unico, che dovrebbe durare circa tre ore e che, per la prima volta, sarà diffuso. Nonostante l’evento principale si svolga a San Siro, è attesa l’accensione di due bracieri olimpici: uno a Milano, all’interno dell’impianto, l’altro a Cortina D’Ampezzo, nella centrale Piazza Dibona, cuore della località montana. La tradizionale parata degli atleti, che partirà con la delegazione della Grecia e terminerà con quella italiana, si svolgerà non solo a Milano, ma anche a Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo.

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, è un evento che richiama molte presenze istituzionali. Il nostro paese è rappresentato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni, ma sono attesi anche il Vicepresidente degli USA J.D. Vance, il Presidente della Germania Frank Walter Steinmeier ed il Segretario Generale dell’ONU Antonio Guterres.

Da Leopardi alla Turandot, omaggio alla storia italiana

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi ha come direttore artistico Marco Balich. L’obiettivo dello spettacolo è rendere omaggio all’Italia, con un focus sul glorioso passato senza, però, trascurare il presente. Il pre-show è guidato dal dj Marco Maccarini e dalla comica Brenda Lodigiani. Poi, con l’inizio dell’evento in mondovisione, si parte con una serie di ballerini che eseguono delle splendide coreografie sulle note dei grandi compositori del nostro paese, da Giuseppe Verdi a Giacomo Puccini.

La storia italiana, però, coinvolge anche la letteratura. Per questo, l’attore Pier Francesco Favino declama i celebri versi de L’Infinito di Giacomo Leopardi. Durante la serata c’è il tempo per omaggiare due grandi personaggi italiani conosciuti in tutto il mondo: Raffaella Carrà, mediante il brano A far l’amore comincia tu, e lo stilista Giorgio Armani.

Cerimonia di Apertura Olimpiadi Milano-Cortina, parata di stelle da Laura Pausini a Mariah Carey

Nella Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è accolta la popstar Mariah Carey, che omaggia il nostro paese con Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. La cantante Laura Pausini intona l’Inno di Mameli, mentre Ghali, affiancato dalle voci bianche, lancia un messaggio di pace.

Confermata la partecipazione delle attrici Matilda De Angelis e Sabrina Impacciatore, quest’ultima nota in tutto il mondo per i ruoli in The White Lotus e The Paper. Altri protagonisti sono il pianista Lang Lang, il mezzosoprano Cecilia Bartoli ed il dj Mace. Sul finale, Andrea Bocelli canta Nessun dorma di Giacomo Puccini, ovvero lo stesso brano eseguito, in una esibizione diventata iconica, da Luciano Pavarotti durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi di Torino del 2006.

Nonostante non vi siano conferme, le indiscrezioni indicano una possibile partecipazione di Tom Cruise, Snoop Dogg e Dua Lipa.

Cerimonia di Apertura Olimpiadi Milano-Cortina, la programmazione tv

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi è in onda, in Italia, sia in chiaro che a pagamento. Per quel che concerne il primo caso, il punto di riferimento è Rai 1, che si collega dalle 19:45 circa. La telecronaca è affidata al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, allo scrittore Fabio Genovesi e alla campionessa olimpica Stefania Belmondo.

A causa di tale evento, cambia la programmazione tv della rete ammiraglia. L’Eredità si svolge alle 18:40 fino alle 19:35 circa, quando parte un’edizione ridotta, dalla durata di circa dieci minuti, del TG1. Saltano Cinque Minuti con Bruno Vespa ed Affari Tuoi con Stefano De Martino. Al termine della Cerimonia di Apertura parte l’approfondimento Notti Olimpiche.

A pagamento, la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è visibile su Eurosport 1, rete trasmessa su DAZN, HBO Max, Discovery+, TIM Vision ed Amazon Prime Video.