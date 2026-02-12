Nuovo annuncio di Carlo Conti. Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, infatti, ha annunciato la partecipazione di Eros Ramazzotti ed Alicia Keys. I due artisti sono attesi nella terza serata del giovedì.

Festival di Sanremo 2026 Eros Ramazzotti Alicia Keys, l’annuncio al TG1

Dopo i numerosi annunci compiuti negli scorsi giorni su Instagram, il direttore artistico Carlo Conti è tornato a parlare della kermesse al TG1. Intervenuto alla fine dell’edizione delle 20:00 di giovedì 12 febbraio, il conduttore si è detto molto emozionato ed onorato di poter annunciare la partecipazione di due super-ospiti internazionali, ovvero Eros Ramazzotti ed Alicia Keys. I due artisti, per la prima volta in assoluto, calcano il palco insieme per eseguire la versione in duetto L’aurora, che hanno pubblicato lo scorso novembre. Si tratta, dunque, di un’anteprima mondiale.

Festival di Sanremo 2026 Eros Ramazzotti Alicia Keys, le parole di Carlo Conti a La Pennicanza

Da giorni circolavano le voci relative alla partecipazione, al Festival di Sanremo 2026, di Eros Ramazzotti. Una notizia, quest’ultima, che è arrivata anche negli studi de La Pennicanza, show di Rai Radio 2 di Fiorello e Biggio, che nella puntata di ieri hanno ospitato proprio Carlo Conti. Quest’ultimo, interrogato in merito alla presenza effettiva di Ramazzotti nella kermesse, non si era sbilanciato, non confermando le voci. Poche ore dopo, invece, è arrivato l’annuncio ufficiale.

Eros Ramazzotti è uno degli artisti più italiani più famosi al mondo. Ha all’attivo 16 album ed il 14 febbraio prossimo parte, da Parigi, il suo Una Storia Importante World Tour. Inoltre, dal palco del Festival ha l’opportunità di intonare il singolo Adesso tu, che festeggia quest’anno il 40esimo anniversario dalla sua pubblicazione.

Alicia Keys, invece, è una delle voci più potenti al mondo. Vincitrice di ben 17 premi ai Grammy Awards, nell’arco della sua carriera ha pubblicato brani molto celebri. Fra gli altri si ricordano No One, Girl on Fire ed If I Ain’t Got You.

L’emozione di Carlo Conti per l’arrivo al Quirinale

Subito dopo l’annuncio al TG1, il direttore artistico Carlo Conti non ha nascosto la sua emozione in vista della giornata di domani. Venerdì 13 febbraio, infatti, lui, la co-conduttrice Laura Pausini e tutti i Big del Festival di Sanremo saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di una prima volta in assoluto, che Conti ha commentato così: “Sarà un momento molto emozionante, sia per noi che per l’intero mondo discografico italiano. Per noi è un grande onore”.