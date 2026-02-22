Nuovo annuncio di Carlo Conti. Il nuovo (ennesimo) co-conduttore di Sanremo 2026 è il comico Ubaldo Pantani.

Sanremo 2026 Ubaldo Pantani, il comico ed imitatore sul palco il giovedì

Carlo Conti ha partecipato alla puntata di Che tempo che fa di domenica 22 febbraio. Si tratta di una sorta di tradizione, che si è consolidata nel tempo: da anni, infatti, nell’ultima puntata prima del Festival, Fabio Fazio ha intervistato il direttore artistico della kermesse.

Lo stesso è accaduto nella giornata di oggi, domenica 22 febbraio. Carlo Conti, infatti, si è collegato direttamente dalla città dei fiori ed, in diretta, ha annunciato l’ennesimo co-conduttore.

Si tratta di Ubaldo Pantani, comico ed imitatore con una lunga carriera alle spalle. Salvo improvvise modifiche dell’ultimo minuto, Pantani salirà sul palco dell’Ariston nella terza serata, visibile il giovedì. Si tratta della giornata nella quale era stata annunciata, in un primo momento, l’ospitata di Andrea Pucci.

Fazio, in una gag simile a quella già vista ieri al TG1 durante il collegamento con Giorgia Cardinaletti, ha mostrato stupore ed ha chiamato in studio Pantani, travestito da Lapo Elkann, personaggio che da tempo arricchisce la rubrica de Il Tavolo di Che tempo che fa.

Sanremo 2026 Ubaldo Pantani, cosa è successo nella diretta di Che tempo che fa

Durante la partecipazione di Carlo Conti a Che tempo che fa, il direttore artistico, parlando con Fabio Fazio, ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore in merito all’opening del martedì.

Sanremo 2026, dunque, prenderà il via con un sentito tributo a Pippo Baudo, scomparso lo scorso agosto e che ha condotto ben tredici edizioni della manifestazione canora.

Durante l’intervista di Conti, poi, Fabio Fazio ha proposto, a sorpresa, due videomessaggi. Il primo è quello di Giorgio Panariello, comico ed amico di lunga data del direttore artistico, al quale ha augurato, con la sua consueta ironia, l’in bocca al lupo per la settimana sanremese. Il secondo messaggio, invece, è di Laura Pausini, che affiancherà Conti per tutte e cinque le serate nel ruolo di co-conduttrice.

Un annuncio lontano dalla Rai

L’annuncio di Carlo Conti di oggi, domenica 22 febbraio, ha un carattere di innegabile eccezionalità. Per la prima volta, infatti, un conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 ha fatto annunci sulla kermesse in un programma non in onda su una rete Rai, bensì su NOVE, appartenente al gruppo Discovery. Già nelle scorse settimane, Conti aveva partecipato come ospite a Verissimo, su Canale 5. In questa occasione, tuttavia, non aveva fornito alcuna informazione sulla rassegna.