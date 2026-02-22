La programmazione tv di stasera lunedì 23 febbraio 2026 offre un inizio di settimana estremamente variegato, capace di accontentare sia gli amanti del grande cinema d’autore sia chi cerca una serata di puro relax. Su Rai 1 va in onda Rosso Volante, film evento dedicato alla leggenda del bob Eugenio Monti, in perfetta continuità con il clima olimpico di Milano Cortina 2026.

Per i cinefili, la serata è particolarmente ricca: si passa dal romanticismo intramontabile di Dirty Dancing su Rai 2 alle atmosfere tese di Dunkirk su Iris, fino alla prima visione di Challengers su Rai 5. Non manca lo spazio per l’approfondimento politico e documentaristico su La7 e Rete 4, rendendo il palinsesto completo sotto ogni punto di vista.

Stasera in TV lunedì 23 febbraio 2026: Rai

Rai 1 – 21:30 – Rosso Volante (Film): Una pellicola biografica che celebra Eugenio Monti, il “Rosso Volante”, icona del bob italiano e simbolo di fair play olimpico.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – Zelig 30 – Il meglio di (Intrattenimento): Una serata speciale per festeggiare i tre decenni del tempio della comicità, con gli sketch più esilaranti di sempre.

(Film): Il kolossal di Christopher Nolan che racconta l’eroica evacuazione dei soldati alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. La 5 – 21:13 – La luce sugli oceani (Film): Michael Fassbender e Alicia Vikander in un dramma sentimentale intenso e struggente.

I film di questa sera in TV – lunedì 23 febbraio 2026

Una panoramica dei titoli cinematografici da non perdere questa sera sui canali in chiaro:

Rosso Volante (Rai 1): Il tributo necessario a un eroe del ghiaccio.

⭐ Il film consigliato della serata: Dunkirk

Iris, ore 21:10

Non è un semplice film di guerra, ma un’opera d’arte sensoriale. Christopher Nolan abbandona i dialoghi superflui per concentrarsi sulla sopravvivenza, utilizzando tre linee temporali (terra, mare, aria) che convergono in un finale mozzafiato. La colonna sonora di Hans Zimmer, col suo ritmo incessante, rende la visione un’esperienza di pura suspense.

Perché sceglierlo:

Regia visionaria e fotografia da Oscar.

Tensione costante che non lascia respiro.

Un cast corale d’eccezione (Tom Hardy, Cillian Murphy, Harry Styles).

I film su Sky – lunedì 23 febbraio 2026

L’offerta Sky Cinema per questo lunedì spazia dai classici del passato alle novità assolute: