Continuano ad essere numerose le produzioni televisive della Rai che, a poche settimane di distanza dalla messa in onda televisiva, sbarcano su Netflix. Una collaborazione, quella fra le due emittenti, che rischia di penalizzare Rai Play.

Rai Netflix, una tendenza sviluppata soprattutto con Mare Fuori

Il fenomeno della collaborazione fra la Rai e Netflix risale, oramai, a diverso tempo fa. Sono varie, infatti, le produzioni televisive che hanno debuttato sulle reti della TV di Stato per poi finire nel folto catalogo dell’offerta della piattaforma streaming, fra le più popolari al mondo.

Uno dei primi esempi di tale collaborazione risale a diversi anni fa e riguarda Mare Fuori. La serie tv, che racconta la storia di un gruppo di adolescenti reclusi in un carcere minorile napoletano, ha debuttato su Rai 2 e si è trasformato, anche grazie a Netflix, in un enorme successo italiano e non solo, soprattutto fra il pubblico più giovane.

Una collaborazione, dunque, che ha accontentato tutti, sia la Rai che Netflix, e che ha fatto da apripista affinché tale fenomeno si ripetesse più volte.

I precedenti

Nelle ultime settimane, la migrazione dei contenuti della Rai sul catalogo Netflix sembra essere divenuta ancora più forte. Alla fine del mese di novembre dello scorso anno, su Rai 1 è andato in onda Carosello in Love, ottenendo ascolti buoni ma non esaltanti, superando il 15% di share con oltre due milioni di spettatori. Poco più di un mese dopo, il 30 dicembre, la pellicola è sbarcata sulla piattaforma, entrando nella top 10 dei contenuti più visti in Italia.

Il 20 novembre, sempre su Rai 1, ha debuttato la terza stagione di Un Professore, fiction con Alessandro Gassman che interpreta il professore di filosofia Dante Balestra. Il 31 dicembre, gli episodi sono sbarcati anche su Netflix, dove erano già visibili le due stagioni precedenti. Ultimissimo caso, invece, coinvolge La Preside, serie rivelazione con Luisa Ranieri. Il debutto televisivo è avvenuto il 12 gennaio, ma il 20 febbraio scorso gli appuntamenti erano già in onda su Netflix.

Rai Netflix, la co-esistenza con Rai Play

È innegabile che i prodotti Rai, con lo sbarco su Netflix, guadagnino dal punto di vista della popolarità. D’altronde, la piattaforma ha milioni di iscritti in tutto il mondo e garantisce una potenziale vetrina internazionale che, altrimenti, determinate serie difficilmente avrebbero. Per la Rai, tuttavia, tale fenomeno nasconde una grossa insidia: la co-esistenza con Rai Play. Il servizio streaming della TV di Stato, d’altronde, punta molto sulla messa in onda on demand dei propri titoli più forti, ovvero il medesimo servizio compiuto da Netflix. Il rischio, insomma, è che la Rai possa rallentare il percorso di crescita del proprio servizio.