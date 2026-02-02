La Preside torna su Rai1 con la quarta e ultima puntata, un capitolo decisivo che chiude l’arco narrativo della fiction con Luisa Ranieri nel ruolo di Eugenia Liguori, personaggio ispirato alla storia vera della preside Eugenia Carfora. La tensione raggiunge il massimo: intimidazioni, tradimenti e scelte irrevocabili mettono in gioco il destino dell’Istituto Anna Maria Ortese. Inoltre, la puntata finale spinge i personaggi al limite, perché ogni alleanza si incrina e ogni silenzio diventa un indizio. Di conseguenza, la storia concentra emozione e suspense in un episodio che punta a lasciare un segno, tra coraggio civile e dolore personale.

Regia, produzione e protagonisti della quarta puntata de La Preside

La fiction è diretta da Luca Miniero e prodotta da Rai Fiction con Compagnia Leone Cinematografica. La regia sceglie un tono teso e concreto: stringe sui volti, segue i corridoi dell’istituto e trasforma ogni spostamento in una possibilità di pericolo. Inoltre, la messa in scena alterna momenti di intimità a improvvise accelerazioni, così la paura non resta sullo sfondo ma entra nella quotidianità di Eugenia.

Tra i protagonisti principali troviamo Luisa Ranieri, Loris De Luna, Enzo Casertano, Alessandro Tedeschi, Tony Laudadio, Ludovica Nasti. In questa ultima puntata ogni personaggio mostra la propria vera posizione: qualcuno protegge Eugenia fino in fondo, qualcun altro vacilla, mentre un volto vicino a lei rischia di diventare la crepa più pericolosa.

Dove è stata girata?

La serie è stata girata in Campania, in particolare tra:

Caivano

l’area dell’ Istituto Anna Maria Ortese

quartieri e strade della periferia napoletana

Le location reali rafforzano il legame con la storia vera che ha ispirato la fiction e, allo stesso tempo, amplificano il senso di urgenza dell’episodio finale: strade, piazze e ingressi della scuola diventano luoghi dove può accadere qualsiasi cosa.

Trama della quarta puntata de La Preside

Nella quarta puntata, intitolata “Apri i tuoi occhi”, Eugenia Liguori (Luisa Ranieri) entra nella fase più pericolosa della sua battaglia. Dopo settimane di pressioni e avvertimenti, la minaccia cambia volto: gli atti intimidatori si trasformano in attentati veri e propri e la preside rischia la vita dopo un tentato investimento. Da qui in avanti Eugenia non combatte più soltanto per un progetto scolastico, ma per la possibilità stessa di restare in piedi.

Nel frattempo, un sospetto corrosivo si insinua nel suo gruppo: qualcuno vicino a lei potrebbe averla ostacolata fin dall’inizio. Perciò Eugenia osserva dettagli, ricostruisce conversazioni, collega coincidenze e prova a capire chi le ha chiuso le porte in faccia mentre lei tentava di aprirle agli studenti. Intanto, all’Ortese la situazione precipita: il sogno dell’istituto alberghiero viene colpito al cuore e la comunità scolastica scivola nel caos tra paura, rabbia e disillusione.

Eugenia attraversa i corridoi come se fossero trincee: incoraggia chi sta per mollare, protegge i più fragili e affronta a viso aperto chi alimenta la violenza. Tuttavia paga un prezzo altissimo, perché ogni passo le toglie sicurezza e le impone una scelta: continuare la missione, oppure salvare sé stessa e chi ama. Alla fine, il confine tra coraggio e sacrificio diventa sottilissimo.

Spoiler finale

La puntata chiude tutte le linee narrative: Eugenia scopre chi l’ha tradita, affronta il responsabile degli attentati e prende una decisione che segnerà il futuro dell’Ortese. Un addio doloroso coinvolge Vittorio, mentre la preside capisce che il cambiamento richiede sacrifici enormi. Il finale resta emotivo e conclusivo, perché punta a chiudere la stagione senza lasciare trame aperte, ma anche a ribadire che la scuola può diventare un confine di resistenza.

Cast completo della serie tv “La Preside”

Il cast riunisce volti amatissimi del cinema e della televisione italiana, mescolando interpreti affermati e giovani talenti. Ogni personaggio contribuisce a costruire una narrazione intensa, fatta di relazioni familiari, conflitti sociali e percorsi personali profondi.