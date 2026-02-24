Martedì 24 febbraio si svolge la seconda conferenza stampa di Sanremo 2026, che seguiremo in diretta. Al centro dell’attenzione torna Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, che debutta oggi, dalle 20:40, su Rai 1.

Al fianco di Conti tornano Claudio Fasulo e Williams Di Liberatore, rispettivamente Vicedirettore e Direttore Intrattenimento Prime Time. Da segnalare la presenza di Can Yaman, co-conduttore della prima puntata. Attesi anche Nicola Savino, presentatore del DopoFestival, e le padrone di casa del PrimaFestival, ovvero Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stokholma.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 24 febbraio, il co-conduttore Can Yaman

Parte la conferenza stampa del 24 febbraio di Sanremo 2026. Breve saluto del sindaco di Sanremo Alessandro Mager: “Ci sono tante persone a Sanremo e tutte sono sorridenti. Siamo orgogliosi e ringrazio la Rai per l’organizzazione“.

Poi è la volta di Carlo Conti, che accoglie in platea Can Yaman. L’attore, che deve abbandonare presto l’incontro, riceve le domande dei giornalisti. La prima riguarda la preparazione al palco dell’Ariston ed il caso di cronaca del presunto arresto (poi smentito) di cui è stato protagonista: “Mi sono preparato non pensandoci, perché altrimenti mi sarebbe venuta troppa ansia. Non so che farò, spero di non fare disastri. Il caso di cronaca non esiste, nel senso che mi hanno controllato, sono risultato negativo ad ogni accertamento e mi hanno rilasciato in poche ore“. Poi ammette: “Il Festival? Molte cose le ho imparate solamente venendo a vivere qualche anno fa in Italia, mi sento pronto per sperimentare delle cose nuove, fra cui questa. Mi spaventa tutto, ma faccio finta di essere tranquillo“.

Su Sandokan 2: “Le riprese dovevano iniziare questa estate, ma sono slittate e non si sa quando si tornerà a lavorare perché dopo il successo della prima stagione vogliono migliorare ulteriormente la qualità. Per fare una cosa fatta bene servirà più tempo, a me dispiace perché mi sarebbe piaciuto lavorare di fila, perché mi sentivo perfettamente dentro il mood. Ora sono in Spagna a girare un action, in estate devo tornare a Roma per girare una commedia con la Lux Vide, che si chiamerà Bro. L’idea era di fare una sitcom, ma dobbiamo ancora capire come sarà“.

Le dichiarazioni di Carlo Conti

La conferenza stampa di Sanremo 2026 del 24 febbraio procede. Can Yaman, dopo essersi rifiutato di cantare alcune delle sue canzoni turche preferite (“sono di un’artista a lungo rimasto vietato in Turchia“, spiega), spiega: “Se fossi nato cantante mi sarebbe piaciuto essere Laura Pausini, l’apprezzo molto“. Carlo Conti annuncia: “Questa sera ci sarà il confronto fra i due Sandokan, perché ci sarà Kabir Bedi”.

Williams Di Liberatore: “Oggi accendiamo i motori, siamo pronti a quella che è una sorta di maratona fino a sabato”. Le conduttrici del PrimaFestival ringraziano Carlo Conti per l’opportunità. A ruota, prende la parola Nicola Savino: “È un grandissimo piacere, sono felicissimo nel comunicare che il 95% dei Big ha già accettato di partecipare al DopoFestival. Invito ufficialmente anche Laura Pausini“. Il conduttore ricorda il resto del cast, cioè Aurora Leone, Federico Basso ed Enrico Cremonesi.

Claudio Fasulo spiega la serata: “Sarà una serata piena di emozione. Ospite musicale è Tiziano Ferro con un medley emozionante e la nuova Sono un grande. Arriva la signora Gianna, che a marzo compirà 106 anni e con lei omaggeremo la Repubblica. Torna Olly, vincitore della scorsa edizione. Sul Palco Suzuki canta Gaia, nella Costa Toscana, invece, c’è Max Pezzali, che esegue un medley molto bello“.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 24 febbraio, l’ordine di uscita dei Big

Carlo Conti comunica l’ordine di uscita dei Big nella prima serata: