Si intitola Emigrato (italiano) il nuovo jingle di Sanremo 2026. Il brano, dunque, è stato scelto, dal direttore artistico Carlo Conti, per sostituire Tutta l’Italia di Gabry Ponte, tormentone dello scorso anno.

Sanremo 2026 jingle Emigrato (Italiano), la canzone è di Welo

La canzone Emigrato (Italiano), nuovo jingle del Festival di Sanremo 2026, è realizzata da Welo. Si tratta di una hit non del tutto inedita. L’artista, originario della Puglia, ha preso parte, proprio con tale singolo, denominato solamente Emigrato, all’ultima edizione di Sanremo Giovani.

Arrivato in finale, l’artista non è riuscito a conquistare uno dei due posti messi a disposizione per salire sul palco dell’Ariston e contendersi la vittoria fra le Nuove Proposte.

La canzone Emigrato, tuttavia, è piaciuta molto al direttore artistico Carlo Conti, al punto che, una volta concretizzata l’eliminazione di Welo, ha deciso di rivolgere un invito al cantante: trasformare il ritornello della sua hit, facendola diventare il jingle della kermesse.

Sanremo 2026 jingle Emigrato (Italiano), chi è Welo e di cosa parla il singolo

Così è nata Emigrato (Italiano), ovvero il titolo ufficiale della canzone che farà da colonna sonora a Sanremo 2026.

Nato nel 1999 in provincia di Lecce, Welo ha iniziato la sua carriera musicale nel 2017 come membro del collettivo leccese 23.7. La svolta è arrivata cinque anni più tardi, nel 2022, quando avvia la carriera da solista. Nei mesi successivi pubblica vari brani noti, fra cui Malessere ed My Boo, realizzata insieme a Guè.

Emigrato (Italiano) ha un significato decisamente molto profondo. Il brano, infatti, è impegnato e propone un focus su coloro che devono partire, abbandonando i loro luoghi di origine, non per volontà, ma per necessità.

La versione integrale di Emigrato (Italiano) è diffusa solamente il prossimo 27 febbraio, all’interno della compilation ufficiale dedicata alla 76esima edizione della kermesse.

Un’occasione senza precedenti per Welo

La scelta di Emigrato (Italiano) come jingle di Sanremo 2026 rappresenta, per Welo, una preziosissima opportunità. D’altronde, è impossibile non ricordare l’enorme successo che ha ottenuto lo scorso anno Gabry Ponte con Tutta l’Italia.

Il brano è diventato un vero e proprio tormentone, che oggi conta 51 milioni di visualizzazioni solamente su Youtube. Inoltre, con Tutta l’Italia, il noto dj ha gareggiato, in rappresentanza di San Marino, nell’Eurovision Song Contest.

Non è da escludere, infine, che Welo possa salire comunque sul palco dell’Ariston per intonare Emigrato (Italiano). D’altronde, lo scorso anno, sull’eco del successo ricevuto, la finale si è aperta proprio con la performance di Gabry Ponte sulle note di Tutta l’Italia.