La programmazione tv di martedì 24 febbraio 2026 è catalizzata dal debutto dell’evento mediatico più importante del Paese: la prima serata del 76° Festival di Sanremo. Su Rai 1 si accendono i riflettori del Teatro Ariston, ma per chi preferisce alternative alla kermesse musicale, il palinsesto offre una resistenza agguerrita fatta di grande cinema d’autore, serie TV internazionali e i consueti talk show di approfondimento politico.

Mentre la musica italiana si prende il centro della scena, i canali tematici e le reti generaliste puntano su titoli che spaziano dal kolossal storico alla commedia brillante, garantendo un’offerta ricca anche per i “rifugiati” del Festival. Dall’epica di Lawrence d’Arabia su Rai Movie alla tensione di Nel centro del mirino su La7 Cinema, la serata promette qualità per ogni tipo di spettatore.

Stasera in TV martedì 24 febbraio 2026: Rai

Rai 1 – 20:40 – Festival di Sanremo (Musica): Prima attesissima serata della 76ª edizione. I primi Big in gara presentano i loro brani inediti, accompagnati da ospiti nazionali e internazionali d’eccezione.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – È sempre Cartabianca (Informazione): Bianca Berlinguer ospita politici, giornalisti e intellettuali per analizzare i fatti salienti dell’economia e della società.

I film di questa sera in TV – martedì 24 febbraio 2026

Ecco una selezione dei titoli cinematografici più interessanti per chi desidera evitare i palchi di Sanremo:

Un eroe (Rai 3): Un thriller dell’anima che scava nelle contraddizioni dell’etica umana.

⭐ Il film consigliato della serata: Lawrence d’Arabia

Rai Movie, ore 21:10

Contro la potenza del Festival, l’unica risposta possibile è la magnificenza di David Lean. Peter O’Toole regala un’interpretazione leggendaria nei panni di T.E. Lawrence in un film che va visto almeno una volta nella vita sul grande schermo (o sul miglior televisore di casa). La colonna sonora di Maurice Jarre e la fotografia nel deserto giordano sono pura poesia cinematografica.

Perché sceglierlo:

È uno dei pilastri fondamentali della storia del cinema.

La durata monumentale permette di immergersi completamente nel racconto.

La potenza visiva delle riprese in 70mm è tuttora insuperata.

I film su Sky – martedì 24 febbraio 2026

L’offerta Sky propone un mix di classici d’autore e thriller contemporanei: