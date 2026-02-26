Giovedì 26 febbraio si è svolta, in diretta dalle 12:00, una nuova conferenza stampa di Sanremo 2026. L’incontro, che parte con un’analisi approfondita degli ascolti, è arricchita dalla presenza del Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore e Claudio Fasulo.

Spazio al direttore artistico Carlo Conti, che dovrebbe essere affiancato dai co-conduttori di oggi, ovvero Iryna Shayk, Ubaldo Pantani e Gianluca Gazzoli, che condurrà la finale di Sanremo Giovani.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 26 febbraio, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa di Sanremo 2026. Breve saluto dall’Assessore alla Floricoltura Ester Moscato, che ricorda quanto i fiori di Sanremo abbiano da sempre rappresentato un elemento centrale per il Festival. Saluti istituzionali anche dall’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che ricorda il progetto finalizzato alla raccolta fondi per il nuovo ospedale pediatrico Gaslini.

Paolo Lugiato dell’Auditel per gli ascolti della seconda serata: “Ieri con la Total Audience il Festival ha ottenuto il 59,5% di share, con 9 milioni e 54 mila spettatori. Di questi, 239 mila persone lo hanno seguito mediante i device. Il PrimaFestival, dalle 20:30 alle 20:38, ha registrato 7 milioni e 128 mila spettatori con il 33% di share. Sanremo Start ha registrato 11 milioni e 220 mila spettatori con il 47,5%. Il DopoFestival, infine, ha tenuto compagnia a 2 milioni ed 80 mila persone con il 52,5% di share“.

Ancora Lugiato: “Su Rai Play, le clip relative al Festival hanno ottenuto più di 9 milioni di visualizzazioni“. In platea arriva Iryna Shayk, accolta da Carlo Conti. Nel frattempo, Williams Di Liberatore afferma: “I dati confermano che il Festival è in salute. Il dato di ieri è il quarto più alto dal 1995 ad oggi“.

Le dichiarazioni dei conduttori

Il microfono passa a Gianluca Gazzoli: “Per me è stato un onore, sono contento di essere salito sul palco. Non era previsto che Carlo mi lasciasse da solo sul palco e questo dimostra la sua enorme generosità. Tutto è andato bene ed è stato bellissimo“.

Claudio Fasulo spiega la serata: “Oggi assegneremo il titolo delle Nuove Proposte. Poi parleremo ancora di temi importanti, come il bullismo e la violenza fra i giovani, raccontando la storia di Paolo. Parleremo di pace con Laura Pausini, che con il Piccolo Coro dell’Antoniano canterà Heal the World di Michael Jackson. Eros Ramazzotti ed Alicia Keys intonano insieme Aurora, poi vedremo da solisti cosa faranno. Assegneremo il Premio alla Carriera a Mogol, poi ci saranno Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Dal Suzuki Stage ci sono i The Kolors, mentre Max Pezzali è il protagonista dalla Costa Toscana”.

Nella conferenza stampa parla Carlo Conti: “C’è un tempo veramente bello, c’è caldo al punto che mi è venuto il dubbio: non sarà già il Sanremo Estate che faremo a luglio? Sono felicissimo di avere Iryna, che considero una delle donne più belle del mondo. Ringrazio ancora Achille Lauro perché credo che la sua esibizione di Perdutamente rimarrà nella storia, anche per la scenografia e la regia“. Conti ricorda che canteranno gli altri 15 Big, ma ancora non c’è un ordine di uscita. La terza serata partirà, comunque, con la finale delle Nuove Proposte.

Iryna con la traduttrice: “Sono felice di essere qui a Sanremo, non vedo l’ora di salire sul palco“.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 26 febbraio, le domande dei giornalisti

La diretta della conferenza stampa del 26 febbraio procede con le domande. A Carlo Conti è chiesto il motivo per cui, secondo lui, la seconda serata è aumentata negli ascolti: “Abbiamo costruito la serata appositamente per avere una struttura diversa dalla prima. Ci sono mille variabili, fra le partite e le ruote… Non ho portato i fiori alle Bambole di Pezza perché non mi sono reso conto che stava per finire il brano e non ho fatto in tempo. Mi scuso con loro, la prossima volta le darò dieci mazzi di fiori“.

La Direttrice Marketing Roberta Lucca: “La curva della serata è molto organica, il picco è stato 21:55 circa e 22:10 circa nei valori assoluti di spettatori, dopo mezzanotte per la share“. Sulla discrepanza nei voti fra Sala Stampa ed il Televoto/Giuria delle Radio, il conduttore artistico afferma: “Credo che lo svelamento delle Top Five, al termine delle varie serate, renda tutto più interessante“.

Quesito per Iryna Shayk su ciò che ama della musica italiana: “La musica italiana è veramente emozionante. Mia mamma è stata un’insegnante di musica ed amava Adriano Celentano, Mina, Anna Oxa e Laura Pausini, ma non chiedetemi di cantare. Sono felice di essere a Sanremo, che fa parte del DNA degli italiani“. Williams Di Liberatore su Sanremo Estate: “Si tratta di un evento musicale all’aperto, in onda presumibilmente nella metà di luglio“.

Shayk sul suo passato: “Non direi di aver avuto un’infanzia difficile, sono nata in un paese sperduto ma avevo un bel giardino ed ho imparato a curare l’orto. Per la mia carriera è stato fondamentale non dimenticare le mie radici. Ho avuto una vita semplice, ma molto felice. Nella vita non conta ciò che abbiamo, ma la vicinanza ai nostri cari“.

Carlo Conti sulla minor presenza delle donne fra i Big

Nella conferenza stampa di Sanremo 2026 c’è una domanda a Carlo Conti sulla poca presenza delle artisti femminili nei suoi Festival: “Dipende sempre da ciò che gli artisti presentano, io quest’anno speravo che molte donne presentassero dei brani ma non lo hanno fatto. Io ho scelto sulla base delle canzoni che sono state presentate, poi posso sbagliare. Le mie scelte sono sulle canzoni, non su chi le canta“. Aspra polemica fra il Direttore artistico e la collega giornalista sulla poca presenza delle donne fra i Big.

Iryna Shayk e la sua posizione in merito al femminismo: “Io sono femminista a modo mio, non voglio che gli uomini spariscano perché li amo“. Di Liberatore sull’ipotesi, auspicata da alcuni esponenti della maggioranza, di Stefano De Martino al timone della prossima kermesse: “Sin da subito abbiamo detto che vogliamo parlare del Festival di quest’anno e intendiamo continuare a farlo. Non temiamo di dover elargire rimborsi a causa del calo di ascolti”.

Shayk, interrogata sulla guerra Russia-Ucraina, afferma: “Sono qui e vorrei evitare commenti politici“. Di Liberatore sul possibile futuro in Rai di Gazzoli: “Obiettivamente non abbiamo ancora studiato nulla, vediamo più avanti. Il palinsesto da qua a giugno è consolidato“.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 26 febbraio, le altre domande

La conferenza stampa di Sanremo 2026 va avanti. Domanda a Conti sull’importanza del Festival nell’epoca dei social: “Sono un’altra forma di espressione, sono fondamentali. Ognuno ha la possibilità di esprimersi, credo che l’aspetto centrale sia comunque l’idea e l’originalità”. Ancora il padrone di casa: “Io sono molto tranquillo, come finisco la diretta vado subito a dormire. Quel che vedete in questi giorni non è che la punta di un iceberg. Per quel che mi riguarda è più semplice gestire Sanremo che Pieraccioni e Panariello“.

Iryna Shayk: “Ho tanti amici italiani che guardano sempre il Festival. Quando Carlo mi ha invitato a co-condurre insieme a lui ed a Laura Pausini ho subito detto di sì”. A chi le chiede ancora chiarimenti sulla sua posizione in merito all’invasione russa in Ucraina, la supermodella afferma: “Io voglio inviare un messaggio di pace ed amore in tutto il mondo. Da russa sono lieta di questa occasione”.

Carlo Conti non si esprime nel merito sul Referendum sulla Giustizia: “Quando eleggo delle persone io sto scegliendo i miei rappresentanti e secondo me lo devono fare loro. In linea generale, credo molto in questa democrazia, ovvero che le persone elette siano competenti. Lauro non ha presentato, alla fine, Fedez? Casuale, può capitare che siano previste delle cose ma poi, per questioni organizzative, si cambi in corsa“.

Le ultime domande

La conferenza stampa di Sanremo 2026 del 26 febbraio si avvia alla conclusione. Carlo Conti sulle critiche per il modo con cui si parla di disabilità: “È meglio parlarne o non parlarne proprio? Abbiamo sempre ricevuto feedback positivi dalle Associazioni”. Infine, quesito per l’Assessore Alessandro Sindoni su Sanremo Estate: “L’idea è partita l’anno scorso proprio da Carlo, la stiamo studiando con Fasulo e Di Liberatore. Come Comune abbiamo un grande entusiasmo“.