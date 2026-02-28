Una famiglia sottosopra film Prime Video
Film commedia

Una famiglia sottosopra: trama, cast, finale, dove è girato il film in arrivo su Prime Video

Sveva Loriano
28 Febbraio 2026 3 Minuti di lettura
0 Commenti

Una famiglia sottosopra film è l’attesa commedia fantastica in arrivo su Prime Video. Diretto da Alessandro Genovesi, il film gioca con il genere del “body-swap” per raccontare cosa accade quando un padre, esasperato dalle quotidiane frizioni domestiche, esprime incautamente il desiderio di cambiare vita. Quando il desiderio si avvera, i ruoli e le identità dei membri della famiglia si ribaltano completamente, costringendo ognuno a guardare il mondo attraverso gli occhi (e il corpo) degli altri.

Il film si inserisce nel filone dei family-movie di successo, mescolando elementi magici a una riflessione ironica e attuale sulla genitorialità e sulle dinamiche generazionali. Grazie a un cast affiatato e a una regia ritmata, la pellicola promette di divertire il pubblico di tutte le età, offrendo al contempo spunti di riflessione sul valore dell’empatia all’interno delle mura domestiche.

Luca Argentero e Valentina Lodovini nel film Una famiglia sottosopra

Regia, produzione e protagonisti del film Una famiglia sottosopra

La regia porta la firma di Alessandro Genovesi, autore già noto per successi come 10 giorni senza mamma, che torna a esplorare le fragilità dei padri moderni con il suo stile vivace. La produzione è italiana e punta su una narrazione dinamica supportata da effetti speciali funzionali alla trama fantastica. Nei ruoli principali troviamo Luca Argentero, nel ruolo del padre stressato Alessandro, e Valentina Lodovini nei panni della madre Margherita. Completano il cast l’eclettica Licia Maglietta, Chiara Pasquali e Martina Bernocchi.

La scelta dei protagonisti garantisce un perfetto equilibrio tra tempi comici e momenti di tenerezza, elementi essenziali per una storia che fa del paradosso il suo motore principale.

Location: dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente in Italia, con una particolare predilezione per contesti che enfatizzano il contrasto tra la quotidianità urbana e l’elemento fantastico. Il cuore della narrazione batte a Gardaland, il celebre parco divertimenti che fa da sfondo alla scena madre in cui avviene lo scambio di identità. Altre location includono interni domestici accoglienti e quartieri cittadini, scelti per restituire quell’atmosfera colorata e surreale che caratterizza l’intero film.

Scene girate a Gardaland per il film Una famiglia sottosopra

Trama del film Una famiglia sottosopra

Alessandro Moretti (Luca Argentero) è un uomo che ama la sua famiglia, ma si sente costantemente schiacciato dalle responsabilità, dai capricci delle figlie e dalle piccole liti quotidiane con la moglie. Durante una gita a Gardaland, in un momento di massimo stress, Alessandro esprime un desiderio ad alta voce: “Vorrei che fossimo tutti diversi!”. Quella che sembrava solo una frase dettata dalla frustrazione si trasforma in realtà grazie a un pizzico di magia.

Improvvisamente, Alessandro si ritrova nel corpo di una delle figlie, la moglie nei panni della suocera e così via. Da questo caos identitario scaturisce una serie di equivoci esilaranti: Alessandro dovrà affrontare la scuola e i primi amori adolescenti, mentre le figlie scopriranno quanto sia faticoso gestire il lavoro e le bollette. Questo viaggio “nei panni degli altri” diventerà l’occasione per scoprire segreti, fragilità e desideri nascosti di ogni membro del nucleo familiare.

Spoiler finale: il ritorno alla normalità

Attenzione spoiler: Nel finale del film, dopo aver superato una serie di prove che mettono a nudo i limiti di ciascuno, la famiglia Moretti riesce finalmente a spezzare l’incantesimo. La consapevolezza acquisita durante lo scambio è però il vero premio: Alessandro smette di sentirsi l’unica vittima dello stress familiare, comprendendo i sacrifici di Margherita e le insicurezze delle figlie. Il ritorno alla normalità non è un semplice ripristino dello status quo, ma l’inizio di una nuova fase basata sulla collaborazione e sul rispetto reciproco. Il film si chiude con un’immagine luminosa della famiglia unita, finalmente capace di ridere dei propri difetti.

Il lieto fine del film Una famiglia sottosopra

Cast completo del film Una famiglia sottosopra

  • Luca Argentero: Alessandro Moretti
  • Valentina Lodovini: Margherita
  • Licia Maglietta: Suocera
  • Chiara Pasquali: Figlia
  • Martina Bernocchi: Figlia

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.