Una famiglia sottosopra film è l’attesa commedia fantastica in arrivo su Prime Video. Diretto da Alessandro Genovesi, il film gioca con il genere del “body-swap” per raccontare cosa accade quando un padre, esasperato dalle quotidiane frizioni domestiche, esprime incautamente il desiderio di cambiare vita. Quando il desiderio si avvera, i ruoli e le identità dei membri della famiglia si ribaltano completamente, costringendo ognuno a guardare il mondo attraverso gli occhi (e il corpo) degli altri.

Il film si inserisce nel filone dei family-movie di successo, mescolando elementi magici a una riflessione ironica e attuale sulla genitorialità e sulle dinamiche generazionali. Grazie a un cast affiatato e a una regia ritmata, la pellicola promette di divertire il pubblico di tutte le età, offrendo al contempo spunti di riflessione sul valore dell’empatia all’interno delle mura domestiche.

Regia, produzione e protagonisti del film Una famiglia sottosopra

La regia porta la firma di Alessandro Genovesi, autore già noto per successi come 10 giorni senza mamma, che torna a esplorare le fragilità dei padri moderni con il suo stile vivace. La produzione è italiana e punta su una narrazione dinamica supportata da effetti speciali funzionali alla trama fantastica. Nei ruoli principali troviamo Luca Argentero, nel ruolo del padre stressato Alessandro, e Valentina Lodovini nei panni della madre Margherita. Completano il cast l’eclettica Licia Maglietta, Chiara Pasquali e Martina Bernocchi.

La scelta dei protagonisti garantisce un perfetto equilibrio tra tempi comici e momenti di tenerezza, elementi essenziali per una storia che fa del paradosso il suo motore principale.

Location: dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente in Italia, con una particolare predilezione per contesti che enfatizzano il contrasto tra la quotidianità urbana e l’elemento fantastico. Il cuore della narrazione batte a Gardaland, il celebre parco divertimenti che fa da sfondo alla scena madre in cui avviene lo scambio di identità. Altre location includono interni domestici accoglienti e quartieri cittadini, scelti per restituire quell’atmosfera colorata e surreale che caratterizza l’intero film.

Trama del film Una famiglia sottosopra

Alessandro Moretti (Luca Argentero) è un uomo che ama la sua famiglia, ma si sente costantemente schiacciato dalle responsabilità, dai capricci delle figlie e dalle piccole liti quotidiane con la moglie. Durante una gita a Gardaland, in un momento di massimo stress, Alessandro esprime un desiderio ad alta voce: “Vorrei che fossimo tutti diversi!”. Quella che sembrava solo una frase dettata dalla frustrazione si trasforma in realtà grazie a un pizzico di magia.

Improvvisamente, Alessandro si ritrova nel corpo di una delle figlie, la moglie nei panni della suocera e così via. Da questo caos identitario scaturisce una serie di equivoci esilaranti: Alessandro dovrà affrontare la scuola e i primi amori adolescenti, mentre le figlie scopriranno quanto sia faticoso gestire il lavoro e le bollette. Questo viaggio “nei panni degli altri” diventerà l’occasione per scoprire segreti, fragilità e desideri nascosti di ogni membro del nucleo familiare.

Spoiler finale: il ritorno alla normalità

Attenzione spoiler: Nel finale del film, dopo aver superato una serie di prove che mettono a nudo i limiti di ciascuno, la famiglia Moretti riesce finalmente a spezzare l’incantesimo. La consapevolezza acquisita durante lo scambio è però il vero premio: Alessandro smette di sentirsi l’unica vittima dello stress familiare, comprendendo i sacrifici di Margherita e le insicurezze delle figlie. Il ritorno alla normalità non è un semplice ripristino dello status quo, ma l’inizio di una nuova fase basata sulla collaborazione e sul rispetto reciproco. Il film si chiude con un’immagine luminosa della famiglia unita, finalmente capace di ridere dei propri difetti.

Cast completo del film Una famiglia sottosopra