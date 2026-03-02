Mancano poche settimane al Referendum sulla Giustizia e tornano, sulle reti Rai, gli appuntamenti con le Tribune Elettorali. Si tratta di uno dei format storici della TV di Stato, che ha esordito addirittura nel 1960.

Tribune Elettorali Referendum sulla Giustizia, uno spazio di mezz’ora in televisione ed in radio

Le Tribune Elettorali dedicate al Referendum sulla Giustizia esordiscono lunedì 2 marzo. La trasmissione di approfondimento è realizzata da Rai Parlamento ed è visibile con cadenza giornaliera, dal lunedì al venerdì, per circa mezz’ora.

In particolare, le Tribune Elettorali partono alle ore 15:05/15:10 su Rai 3, occupando lo slot di palinsesto fra il TGR Leonardo ed il TGR Piazza Affari. Oltre che in televisione, è possibile rivedere la fascia di approfondimento in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Tutti i giorni, inoltre, il contenuto del dibattito è disponibile anche su Rai Radio 1, che lo trasmette in replica dalle 17:05 circa.

A Valeria Spotorno il compito di moderare il dibattito

Le Tribune Elettorali, dedicate al Referendum costituzionale sulla riorganizzazione della magistratura del 22 e 23 marzo, sono condotte da Valeria Spotorno, una giornalista che da tempo lavora per la TV di Stato.

Non cambia, anche nella nuova edizione, lo spirito originario del format, nato per essere un programma di dibattito che punta alla chiarezza e alla sintesi delle varie posizioni presenti in merito all’elezione.

Vari ospiti, rappresentanti delle forze politiche e dei Comitati, effettuano degli interventi nel merito del tema analizzato. Le loro argomentazioni sono scandite da appositi timer e sono bloccati dal suono di un gong che segnala l’esaurimento del tempo a disposizione.

Tutto ciò garantisce, ad ogni interlocutore, il medesimo spazio a disposizione.

Tribune Elettorali Referendum sulla Giustizia, chi sono gli ospiti

In occasione dei vari appuntamenti delle Tribune Elettorali, in onda lunedì 2 marzo, partecipano, da una parte, i Delegati Camera No ed i rappresentanti del Comitato Società Civile per il No al Referendum Costituzionale. Dall’altra parte, invece, intervengono gli esponenti del Comitato per il Sì Pannella Sciascia Tortora ed il gruppo Noi Moderati Maie per il Sì alla riforma costituzionale della Giustizia.

Da segnalare, sempre per quel che concerne il Referendum sulla Giustizia, il ritorno dello spazio dedicato ai Messaggi autogestiti. Si tratta di spazi, della medesima durata, dedicati ai rappresentanti del Sì e del No, che hanno la possibilità di spiegare le loro ragioni. Tali Messaggi sono in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10:40 alle 10:55 circa, su Rai 3.