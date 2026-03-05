La pelle del mondo conferenza stampa dichiarazioni
La pelle del mondo, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Matteo Tuveri
5 Marzo 2026 1 minuto di lettura
La Rai presenta, giovedì 5 marzo in conferenza stampa, il nuovo programma di approfondimento denominato La pelle del mondo. Il format, condotto da Stefano Mancosu con Lillo, è prodotto da Be Water Film per Rai Cultura.

La trasmissione, composta da sei puntate, è dedicata alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro. La prima puntata prende il via venerdì 6 marzo, alle 21:25 su Rai 3. Durante l’incontro, oltre ai conduttori, intervengono Fabrizio Zappi, Direttore Rai Cultura, e Mattia Guerra, Amministratore Delegato della già citata Be Water Film.

La pelle del mondo conferenza stampa

Matteo Tuveri

