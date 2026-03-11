Mancano meno di due settimane alla partenza di Canzonissima e di seguito andiamo alla scoperta dei concorrenti. L’ultimo nome annunciato da Milly Carlucci è quello di Arisa, confermando dunque l’intenzione di attingere dai Big dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Canzonissima concorrenti, i protagonisti del Festival di Sanremo 2026

In totale, la prossima edizione di Canzonissima, al via il 21 marzo su Rai 1, è composta da dodici concorrenti. Di questi, uno dev’essere ancora svelato e cinque hanno gareggiato, pochi giorni fa, nella città sanremese.

L’ultima annunciata è la già citata Arisa, che sull’Ariston ha intonato Magica Favola, arrivando in quarta posizione, e che a Sanremo ha vinto due volte: nel 2009 con Sincerità fra le Nuove Proposte e nel 2014 fra i Big con Controvento. Spazio ad Elettra Lamborghini, che nella kermesse ha presentato Voilà, e Michele Bravi, ventiduesimo al Festival con Prima o poi.

Altri due artisti di Canzonissima che hanno affrontato Sanremo 2026 sono Malika Ayane e Leo Gassman, autori dei singoli Animali notturni e Naturale.

Canzonissima concorrenti, il ritorno di Irene Grandi

Fra i concorrenti di Canzonissima c’è Irene Grandi. Autrice di successi come Bruci la città, Se mi vuoi e Sono come tu mi vuoi, torna in televisione dopo un lungo periodo di assenza. L’ultima partecipazione in uno show, infatti, risale al 2022, quando aveva fatto la tutor a The Band.

A quarant’anni dal successo de La Terra dei Cachi, a Canzonissima ci sono Elio e Le Storie Tese, band formata nel 1980 e che hanno realizzato dieci album in studio, l’ultimo dieci anni fa.

Altro concorrente di Canzonissima è Enrico Ruggeri. Vincitore di due Festival di Sanremo, nel 1987 con Si può dare di più (insieme ad Umberto Tozzi e Gianni Morandi) e nel 1993 con Mistero, da tre anni guida, su Rai 2, il programma Gli Occhi del Musicista.

Riccardo Cocciante il più atteso

Tra i concorrenti di Canzonissima c’è Fabrizio Moro, vincitore di due Festival di Sanremo con Pensa nel 2007 fra le Nuove Proposte e Non mi avete fatto niente nel 2018, insieme ad Ermal Meta. Protagonista è anche Fausto Leali, autore di brani come Mi manchi, Io amo, A chi, Deborah e Ti lascerò e che ha ricevuto, quest’anno, il Premio alla Carriera della Città di Sanremo.

Infine, il concorrente più atteso di Canzonissima è Riccardo Cocciante. Ha alle spalle 48 anni di carriera, durante i quali ha realizzato brani come Margherita, Bella senz’anima, Era già tutto previsto e Celeste nostalgia.

In ogni puntata, gli artisti intonano alcuni fra i loro brani più celebri e sono valutati dal pubblico a casa e da una giuria composta da tre vip, non ancora svelati. Infine, elemento innovativo è che gli stessi partecipanti devono votare, esprimendo le preferenze ai colleghi ritenuti più meritevoli.