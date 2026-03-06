Cambiamenti in vista nel palinsesto di Canale 5. Sono possibili delle modifiche, in particolare, nella programmazione tv di C’è posta per te, people show di Maria De Filippi che da anni presidia il prime time del sabato.

C’è posta per te programmazione tv, quando vedere le ultime due puntate

L’idea di Canale 5 sarebbe quella di centellinare le ultime due puntate di C’è posta per te. Dopo aver saltato quella dello scorso 28 febbraio, per evitare la contrapposizione con la finale del Festival di Sanremo, la trasmissione dell’ammiraglia tornerà in onda sabato 7 marzo.

La puntata è rigorosamente in onda, in prima serata subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna, su Canale 5. La settimana seguente, invece, l’ammiraglia Mediaset sarebbe pronta a tenere a riposo il people show di De Filippi, che invece dovrebbe essere trasmesso, con l’ultimo appuntamento della stagione, il 21 marzo.

C’è posta per te programmazione tv, le modifiche per sfidare il debutto di Canzonissima

Qualora Canale 5 confermasse tali modifiche di programmazione tv, il finale di C’è posta per te sarebbe diluito per cercare di mettere i bastoni fra le ruote a Rai 1. Il 7 marzo, infatti, sull’ammiraglia della TV di Stato è in onda la prima puntata di Sanremo Top, trasmissione condotta da Carlo Conti con Nino Frassica e dedicata ai trenta Big del Festival di Sanremo.

La seconda ed ultima puntata dello show è visibile il 14 marzo, giorno nel quale su Canale 5 potrebbe essere trasmesso un film o, come riporta Fanpage, la replica del concerto Sal Da Vinci Stasera che sera, registrato in estate a Napoli dall’artista che ha trionfato nella kermesse sanremese. L’ultima puntata stagionale di C’è posta per te, invece, slitterebbe il 21 marzo, andando così a scontrarsi contro il debutto, su Rai 1, di Canzonissima, che torna dopo cinquantuno anni dall’ultima edizione.

Quando inizia Amici

Se Canale 5 confermasse ufficialmente le modifiche alla programmazione tv di C’è posta per te, vi sarebbero delle ripercussioni per il Serale di Amici. Il talent, in un primo momento, era previsto proprio a partire dal 21 marzo. Tuttavia, con lo slittamento del people show sarebbe rinviata, di una settimana, anche la prima puntata del format di ballo e di danza, che dunque partirebbe il 28 marzo.

A prescindere dalla decisione finale di Mediaset, una cosa è certa: ad Amici spetta il compito di sfidare, nell’Auditel, la quasi totalità delle puntate di Canzonissima, nell’ennesimo duello fra Maria De Filippi e Milly Carlucci nella fascia del prime time del sabato.