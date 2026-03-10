Il palinsesto di stasera in TV, mercoledì 11 marzo 2026, offre una varietà di contenuti che spazia dal grande cinema internazionale alle serie TV di produzione italiana più amate, senza dimenticare l’attualità e i grandi eventi sportivi. La serata si preannuncia come un vero e proprio campo di battaglia per lo share, con proposte di altissimo livello su tutte le principali reti generaliste e tematiche.

Su Rai 1 l’appuntamento è con la leggerezza della commedia romantica Un amore a 5 stelle, un classico moderno che vede Jennifer Lopez nei panni di una moderna Cenerentola a Manhattan. Di contro, Canale 5 risponde con la tensione narrativa e il fascino della Sicilia nella seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, fiction che vede Giusy Buscemi alle prese con nuovi e intricati casi di omicidio all’ombra dell’Etna.

Stasera in TV mercoledì 11 marzo 2026: Rai

Le reti Rai offrono un mix bilanciato di intrattenimento puro, inchieste giornalistiche e cinema d’autore:

Rai 1 – Un amore a 5 stelle (21:30 – 23:30) – La storia di Marisa Ventura, una cameriera d’albergo che vede la sua vita stravolta dall’incontro con un affascinante politico.

– (21:30 – 23:30) – La storia di Marisa Ventura, una cameriera d’albergo che vede la sua vita stravolta dall’incontro con un affascinante politico. Rai 2 – Stasera Tutto è Possibile (21:20 – 00:00) – Stefano De Martino torna a guidare la banda del programma più folle della TV. Tra stanze inclinate e giochi di improvvisazione, il divertimento è assicurato.

– (21:20 – 00:00) – Stefano De Martino torna a guidare la banda del programma più folle della TV. Tra stanze inclinate e giochi di improvvisazione, il divertimento è assicurato. Rai 3 – Chi l’ha visto? (21:20 – 23:30) – Federica Sciarelli continua la sua instancabile ricerca di persone scomparse, portando alla luce nuovi dettagli su casi di cronaca nera e misteri irrisolti.

– (21:20 – 23:30) – Federica Sciarelli continua la sua instancabile ricerca di persone scomparse, portando alla luce nuovi dettagli su casi di cronaca nera e misteri irrisolti. Rai 4 – Blood (21:22 – 23:12) – Un thriller soprannaturale che esplora i limiti dell’istinto materno quando un bambino contrae una misteriosa infezione dopo il morso di un cane.

– (21:22 – 23:12) – Un thriller soprannaturale che esplora i limiti dell’istinto materno quando un bambino contrae una misteriosa infezione dopo il morso di un cane. Rai Movie – La misura del dubbio (21:10 – 23:10) – Daniel Auteuil dirige e interpreta un potente dramma giudiziario che interroga lo spettatore sul confine labile tra verità e menzogna in tribunale.

– (21:10 – 23:10) – Daniel Auteuil dirige e interpreta un potente dramma giudiziario che interroga lo spettatore sul confine labile tra verità e menzogna in tribunale. Rai 5 – Gli occhi del musicista (21:22 – 22:39) – Un viaggio nella musica d’autore che stasera dedica un focus speciale agli “ultimi” della società, raccontati attraverso le note di grandi artisti.

Canali Mediaset e generalisti

L’offerta Mediaset e degli altri canali in chiaro punta su fiction di successo, comicità e sport internazionale:

Canale 5 – Vanina – Un vicequestore a Catania (21:21 – 00:28) – Seconda stagione. Vanina Guarrasi deve risolvere un caso che scuote l’alta società catanese, mentre i fantasmi del suo passato a Palermo tornano a tormentarla.

– (21:21 – 00:28) – Seconda stagione. Vanina Guarrasi deve risolvere un caso che scuote l’alta società catanese, mentre i fantasmi del suo passato a Palermo tornano a tormentarla. Italia 1 – Cado dalle nubi (21:29 – 23:36) – L’esordio cinematografico di Checco Zalone resta una garanzia di risate: il viaggio di un aspirante cantante pugliese verso il successo a Milano.

– (21:29 – 23:36) – L’esordio cinematografico di Checco Zalone resta una garanzia di risate: il viaggio di un aspirante cantante pugliese verso il successo a Milano. Rete 4 – Realpolitik (21:33 – 00:59) – Programma di informazione che analizza gli scenari geopolitici attuali con interviste esclusive e dibattiti in studio.

– (21:33 – 00:59) – Programma di informazione che analizza gli scenari geopolitici attuali con interviste esclusive e dibattiti in studio. TV8 – UEFA Champions League (21:00 – 23:00) – Grande calcio europeo con la sfida stellare tra PSG e Chelsea . Una notte di emozioni per tutti gli appassionati di sport.

– (21:00 – 23:00) – Grande calcio europeo con la sfida stellare tra . Una notte di emozioni per tutti gli appassionati di sport. Nove – Io, Vladimir (21:30 – 23:40) – Stefano Massini porta sul palco un racconto teatrale e giornalistico sulla figura di Putin, analizzandone l’ascesa e la psicologia.

– (21:30 – 23:40) – Stefano Massini porta sul palco un racconto teatrale e giornalistico sulla figura di Putin, analizzandone l’ascesa e la psicologia. La7 – La giusta distanza (21:15 – 23:30) – Talk show di approfondimento che mette a confronto opinioni diverse sui temi sociali più scottanti del momento.

Digitale terrestre: film e programmi

Sui canali tematici del digitale terrestre troviamo alcune delle pellicole più premiate degli ultimi anni:

Canale 20 – Tenet (21:09 – 00:13) – Il capolavoro sci-fi di Christopher Nolan: un viaggio cervellotico attraverso l’inversione temporale per salvare il mondo.

– (21:09 – 00:13) – Il capolavoro sci-fi di Christopher Nolan: un viaggio cervellotico attraverso l’inversione temporale per salvare il mondo. Iris – State of Play (21:15 – 23:49) – Russell Crowe è un giornalista d’inchiesta che indaga su una serie di omicidi legati al mondo della politica. Un thriller giornalistico magistrale.

– (21:15 – 23:49) – Russell Crowe è un giornalista d’inchiesta che indaga su una serie di omicidi legati al mondo della politica. Un thriller giornalistico magistrale. LA7 Cinema – The Revenant – Redivivo (21:15 – 00:10) – Leonardo DiCaprio nella sua interpretazione da Oscar: una lotta brutale per la sopravvivenza nelle terre selvagge del Nord America.

– (21:15 – 00:10) – Leonardo DiCaprio nella sua interpretazione da Oscar: una lotta brutale per la sopravvivenza nelle terre selvagge del Nord America. La5 – Larry Crowne (21:22 – 23:25) – Tom Hanks e Julia Roberts in una commedia garbata sulla possibilità di reinventarsi a ogni età.

– (21:22 – 23:25) – Tom Hanks e Julia Roberts in una commedia garbata sulla possibilità di reinventarsi a ogni età. Cine34 – Il commissario Lo Gatto (21:00 – 23:01) – Lino Banfi in una delle sue commedie cult: un giallo ambientato sull’isola di Favignana con il tocco inconfondibile di Dino Risi.

Stasera in TV mercoledì 11 marzo 2026: programmi Sky (serie e intrattenimento)

Sky propone un’offerta dedicata alla serialità di qualità e ai documentari d’arte:

Sky Uno HD – Pechino Express – La Missione Zero (21:15) – Speciale dedicato alla nuova edizione dell’adventure game: i segreti della preparazione e il cast ai blocchi di partenza.

– (21:15) – Speciale dedicato alla nuova edizione dell’adventure game: i segreti della preparazione e il cast ai blocchi di partenza. Sky Atlantic HD – Breaking Bad (21:15) – Prosegue la maratona della serie cult con Bryan Cranston: l’ascesa criminale di Walter White non smette di affascinare.

– (21:15) – Prosegue la maratona della serie cult con Bryan Cranston: l’ascesa criminale di Walter White non smette di affascinare. Sky Arte HD – Ligabue – 30 anni in un giorno (21:15) – Il racconto dell’evento epocale a Campovolo: musica, interviste e il rapporto viscerale del rocker con il suo pubblico.

I film su Sky Cinema mercoledì 11 marzo 2026

Per gli abbonati Sky, la scelta cinematografica è vastissima, dai thriller psicologici alle commedie campioni d’incassi: