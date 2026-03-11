Mancano meno di due settimane alla partenza di Canzonissima e di seguito andiamo alla scoperta dei concorrenti. L’ultimo nome annunciato da Milly Carlucci è quello di Arisa, confermando dunque l’intenzione di attingere dai Big dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Canzonissima concorrenti, i protagonisti del Festival di Sanremo 2026

In totale, la prossima edizione di Canzonissima, al via il 21 marzo su Rai 1, è composta da dodici concorrenti. Di questi, cinque hanno gareggiato, pochi giorni fa, nella città sanremese.

L’ultima annunciata è la già citata Arisa, che sull’Ariston ha intonato Magica Favola, arrivando in quarta posizione, e che a Sanremo ha vinto due volte: nel 2009 con Sincerità fra le Nuove Proposte e nel 2014 fra i Big con Controvento. Spazio ad Elettra Lamborghini, che nella kermesse ha presentato Voilà, e Michele Bravi, ventiduesimo al Festival con Prima o poi.

Altri due artisti di Canzonissima che hanno affrontato Sanremo 2026 sono Malika Ayane e Leo Gassman, autori dei singoli Animali notturni e Naturale.

Canzonissima concorrenti, il ritorno di Irene Grandi

Fra i concorrenti di Canzonissima c’è Irene Grandi. Autrice di successi come Bruci la città, Se mi vuoi e Sono come tu mi vuoi, torna in televisione dopo un lungo periodo di assenza. L’ultima partecipazione in uno show, infatti, risale al 2022, quando aveva fatto la tutor a The Band.

A quarant’anni dal successo de La Terra dei Cachi, a Canzonissima ci sono Elio e Le Storie Tese, band formata nel 1980 e che hanno realizzato dieci album in studio, l’ultimo dieci anni fa.

Altro concorrente di Canzonissima è Enrico Ruggeri. Vincitore di due Festival di Sanremo, nel 1987 con Si può dare di più (insieme ad Umberto Tozzi e Gianni Morandi) e nel 1993 con Mistero, da tre anni guida, su Rai 2, il programma Gli Occhi del Musicista.

Fausto Leali e Fabrizio Moro

Tra i concorrenti di Canzonissima c’è Fabrizio Moro, vincitore di due Festival di Sanremo con Pensa nel 2007 fra le Nuove Proposte e Non mi avete fatto niente nel 2018, insieme ad Ermal Meta. Protagonista è anche Fausto Leali, autore di brani come Mi manchi, Io amo, A chi, Deborah e Ti lascerò e che ha ricevuto, quest’anno, il Premio alla Carriera della Città di Sanremo. Nel cast, poi, c’è Vittorio Grigolo, tenore che nel 2008 ha ottenuto anche una candidatura agli Emmy Awards.

In ogni puntata, gli artisti intonano alcuni fra i loro brani più celebri e sono valutati dal pubblico a casa e da una giuria composta da tre vip, non ancora svelati. Infine, elemento innovativo è che gli stessi partecipanti devono votare, esprimendo le preferenze ai colleghi ritenuti più meritevoli.

Il mistero Riccardo Cocciante

Aggiornamento ore 21:00. Riccardo Cocciante, a dispetto di quanto detto in un primo momento, non sarà nel cast di concorrenti. A precisarlo è lui stesso all’Ansa, alla quale ha dichiarato: “Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso. A quest’età non mi sembra il caso di mettermi in concorso, non l’ho fatto per Sanremo, dove andrei come ospite, non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima“. Un annuncio che, dunque, smentisce in parte le dichiarazioni di Milly Carlucci. La conduttrice, negli spot tutt’ora in onda sulle reti Rai, presentando il cast dello show fa proprio per primo il nome di Cocciante.