L’artista rivelazione di questi ultimi mesi è, senza ombra di dubbio, TonyPitony. Dai social al palco del Festival di Sanremo, di seguito vi raccontiamo chi è l’artista dei record.

TonyPitony, gli studi di recitazione in Inghilterra

Le informazioni relative all’identità di TonyPitony sono molto poche. L’artista, infatti, ha deciso di celare il proprio volto, come fatto già altri colleghi, fra cui Myss Keta a Liberato, giusto per citare alcuni degli esempi più recenti italiani. Una decisione, quella presa da TonyPitony, che paga dal punto di vista mediatico, generando curiosità ed interesse capaci di andare oltre l’aspetto puramente musicale.

Quel che è certo è che è il cantante è nato a Siracusa, dove ha completato gli studi. Al termine del liceo, ha deciso di trasferirsi nel Regno Unito e frequentare un’accademia di arte drammatica. Un percorso, questo, che ha dovuto accantonare nel 2020. La Pandemia da Covid-19, infatti, lo ha convinto a tornare in Italia e tentare la strada della musica, indossando però una maschera, oggi diventata iconica, ispirata ad Elvis Presley. È l’inizio di una carriera trasformata, in pochi anni, in un vero e proprio fenomeno social.

Il no ad X Factor e il suo arrivo al Festival di Sanremo

Nel 2020, TonyPitony ha tentato la strada dei reality, partecipando alle audizioni di X Factor con una versione neomelodica di Hallelujah. L’artista, però, ha ricevuto un netto no dai giudici Emma, Manuel Agnelli ed Hell Raton, strappando l’unico parere positivo da Mika.

Nonostante il rifiuto, il cantante ha proseguito nel suo sogno, pubblicando svariati brani (fra cui Striscia) ed eseguendo numerosi concerti. Il suo stile spesso sopra le righe, con testi provocatori e spesso volgari, attira le attenzioni specie dei più giovani sui social.

Nel 2025, le hit dell’artista registrano 95 milioni di streaming, trainati soprattutto da Donne ricche, brano certificato disco d’oro e nella Top 10 della Top 50 Italia di Spotify per oltre due mesi.

Numeri impressionanti, che non ha lasciato indifferente il mondo dello spettacolo. TonyPitony, poche settimane fa, ha rilasciato Scapezzolate, sigla del FantaSanremo, ed a gennaio ha debuttato in Rai grazie a La Pennicanza di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. Ma la consacrazione definitiva è arrivata grazie al Festival di Sanremo: TonyPitony, infatti, è salito sul palco dell’Ariston nella puntata venerdì insieme a Ditonellapiaga, vincendo la serata dei duetti con il brano The Lady is a Tramp.

TonyPitony, un tour estivo da tutto esaurito

Il fenomeno TonyPitony non ha conquistato solamente l’Italia, ma si è espanso oltre i confini nazionali. Dal 25 marzo al 1° aprile, l’artista è protagonista di un tour europeo da tutto esaurito, che tocca Londa, Parigi, Bruxelles, Barcellona ed Amsterdam, dove effettua due date.

Dal 29 maggio al 29 agosto, invece, TonyPitony ha girato in lungo ed in largo per il nostro paese, firmando oltre 30 concerti, alcuni dei quali già sold out, per un totale di 130 mila biglietti già venduti. La lunga tournée termina il 4 settembre con un grande evento, denominato ConcerTony, previsto all’Ippodromo Snai San Siro.