Nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 marzo si svolge la cerimonia di consegna degli Oscar 2026. Un evento che, per il terzo anno consecutivo, è visibile, in diretta in Italia, su Rai 1.

Oscar 2026, lo speciale a cura di Alberto Matano

La diretta sull’ammiraglia della TV di Stato parte alle ore 23:30 ed è condotta da Alberto Matano. Quest’ultimo, dagli Studi Rai di Via Teulada, segue l’evento in compagnia della scenografa Premio Oscar Francesca Lo Schiavo, della giornalista Giovanna Botteri, della conduttrice televisiva Melissa Greta Marchetto e della critica cinematografica Paola Jacobbi. A loro si uniscono anche il critico e docente Stefano Della Casa ed il critico cinematografico Federico Pontiggia.

La 98° edizione della storica manifestazione, la più importante del cinema mondiale, parte verso l’01:00 di notte, ma è preceduta dal Red Carpet, nel quale le star di Hollywood rilasciano interviste. Per Rai 1, tale spazio è seguito dall’inviato Mattia Carzaniga.

Negli ultimi due anni la Rai non ha brillato negli ascolti

La Rai, dunque, conferma la volontà di puntare sulla cerimonia di consegna dei Premi Oscar. Un interesse che la TV di Stato ha mostrato a partire dal 2024, anno nel quale ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’evento, dopo anni di dirette curate da Sky.

Lo scorso anno, gli ascolti ottenuti dallo speciale di Rai 1 non sono stati entusiasmanti. La prima parte, in onda fino alle 01:59, aveva tenuto compagnia a 505 mila spettatori, con il 10,8% di share. La seconda parte della diretta, al via alle 02:00 ed in onda fino alle 04:50 circa, aveva invece appassionato 162 mila persone con il 13,6% di share.

Il dato di dodici mesi fa ha subito un netto calo rispetto a quello del 2024. Nell’anno che ha segnato il ritorno degli Oscar in chiaro, la diretta di Rai 1 aveva ottenuto il 15,2% con 900 mila spettatori nella prima parte e ben il 21,2% di share con 384 mila telespettatori nella seconda parte.

Oscar 2026, i favoriti per la vittoria

Gli Oscar 2026 sono assegnati nel tradizionale Dolby Theatre di Los Angeles. A fare gli onori di casa c’è, come lo scorso anno, Conan O’Brien. Al suo fianco si alternano, sul palco, svariati ospiti: da Nicole Kidman a Pedro Pascal, passando per Jimmy Kimmel, Robert Downey Jr., Chris Evans, Anne Hathaway e Demi Moore.

Grande protagonista della serata è il film Sinners I Peccatori, che ha ricevuto ben 16 candidature, fra cui quella a Miglior film. Una categoria, quest’ultima, che tuttavia ha come favorito per la vittoria Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, che a sua volta è il principale candidato a trionfare come Miglior regista. Se per il Miglior attore protagonista si profila una lotta a due fra Timothée Chalamet (Marty Supreme) e Micheal B. Jordan (Sinners I Peccatori), a Jessie Buckley dovrebbe andare il titolo di Miglior attrice protagonista per la performance in Hamnet – Nel nome del figlio.

Sean Penn e Teyana Taylor, entrambi nel cast di Una battaglia dopo l’altra, sono i favoriti nelle categorie Miglior attore non protagonista e Miglior attrice non protagonista. Molto incerto, infine, appare l’esito della categoria Miglior film internazionale: Sentimental Value e L’agente segreto sono i favoriti per vincere la statuetta.