Il Festival è finito da qualche settimana, ma la risonanza mediatica dell’evento continua ad essere molto forte. Tale fenomeno si estende ben oltre la Rai: da Discovery a Mediaset, i Big di Sanremo 2026 sono i protagonisti in tv.

Sanremo 2026 Big protagonisti in tv, a Che tempo che fa domina la kermesse

Iniziando dal NOVE, Sanremo 2026 è protagonista delle ultime puntate di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Nella puntata di domenica 1° marzo, ovvero quella in onda a poche ore di distanza dalla finale della kermesse, il conduttore ha accolto ben due Big del Festival. Stiamo parlando di Fulminacci, autore di Stupida sfortuna, e Sayf, secondo classificato con la hit Tu mi piaci.

Del Festival si è continuato a parlare anche nella rubrica denominata Il Tavolo, grazie alla partecipazione di Nino Frassica e Ubaldo Pantani/Lapo Elkann, entrambi co-conduttori con Carlo Conti della manifestazione canora. Sette giorni fa, domenica 8 marzo, Fazio ha dato spazio ad altre due Big di Sanremo 2026, ovvero Patty Pravo ed Arisa.

Il vincitore Sal Da Vinci su NOVE

Nella puntata di oggi, domenica 15 marzo, nello studio di NOVE approda il vincitore Sal Da Vinci. L’autore di Per sempre sì, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest a maggio, effettua un lungo faccia a faccia con Fabio Fazio, per poi arricchire l’ultima parte della diretta, quella dedicata alla rubrica de Il Tavolo. Dopo appena due settimane dalla proclamazione, dunque, il vincitore del Festival di Sanremo 2026 approda su una rete concorrente della Rai.

Sanremo 2026 Big protagonisti in tv, le interviste di Verissimo

Ma Che tempo che fa non è l’unico format tv interessato a raccogliere le dichiarazioni dei Big di Sanremo 2026. Dalle parti di Mediaset, infatti, ha mostrato ampio interessamento Verissimo di Silvia Toffanin, che nello scorso weekend, il primo dopo la fine della kermesse, ha intervistato tre protagonisti del Festival. La prima è Serena Brancale, da molti considerata una delle favorite e che ha presentato il brano Qui con me. La seconda è Ditonellapiaga, terza classificata con Che fastidio! e vincitrice della serata dei duetti con The Lady is a Tramp, cantata con TonyPitony. Il terzo, infine, è Michele Bravi.

Ben tre, invece, i Big di Sanremo 2026 che Silvia Toffanin intervista a Verissimo di oggi, domenica 15 marzo. Gli artisti sono Patty Pravo, che per l’occasione festeggia i 60 anni di carriera, Francesco Renga ed Elettra Lamborghini. Rimanendo sul Biscione, anche Le Iene hanno parlato a lungo di Sanremo 2026. Lo scorso 8 marzo, in studio, ha presenziato Levante, fra i Big in gara, ed è andata in onda un’intervista a Stefano De Martino, futuro conduttore della kermesse.

Sanremo, insomma, si dimostra capace non solo di stravolgere i palinsesti della settimana in cui è in onda, ma anche di trainare l’intrattenimento italiano, non solo Rai, nei giorni successivi alla sua conclusione.