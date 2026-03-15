Lunedì 16 marzo prende il via l’edizione 2026 del Roma Film Music Festival. Di seguito vi sveliamo il programma della kermesse, che giunge quest’anno alla quinta edizione.

Roma Film Music Festival 2026, il tributo alla musica che rende indimenticabile il cinema

Al centro del Roma Film Music Festival 2026, evento che ha come direttore artistico Marco Patrignani, ha come obiettivo quello di celebrare la musica che rende indimenticabile il cinema. Tale Festival si svolge fra l’Auditorium della Conciliazione, il Forum Theatre e i Forum Studios, ovvero gli storici studi fondati da Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov.

Il Roma Film Music Festival 2026 si svolge dal 16 al 22 marzo. I primi tre giorni, dal 16 al 18 marzo, sono dedicati al centenario di Piero Umiliani. Pioniere del jazz, ha composto oltre 150 colonne sonore per il mondo del cinema, fra cui quella de I Soliti Ignoti di Mario Monicelli. Due i concerti dedicati ad Umiliani: il primo, alle 20:30 del 16 marzo al Forum Theatre, con protagonista Gegè Munari, 92enne e storico batterista di Piero Umiliani ed Ennio Morricone. Il secondo è il 18 marzo alle 21:00, quando, sempre nel medesimo teatro, il ricordo del compositore è affidati ai Calibro 35.

Il 17 marzo, dalle 10:00 alle 19:00, si svolge la mostra denominata Piero Umiliani 100th anniversary.

La prima esibizione in Italia di Randy Kerber

Il Roma Film Music Festival procede giovedì 19 marzo. Alle 21:00, per la prima volta in Italia, si esibisce Randy Kerber, pianista che ha accompagnato le emozioni del cinema mondiale. Interprete di colonne sonore come quelle di Harry Potter, Titanic e Forrest Gump, presenta in prima mondiale il concerto immersivo The Piano in Hollywood–A Night with Randy Kerber.

L’evento di chiusura del Festival è Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi-in concerto. All’Auditorium Conciliazione, dalle 21:00 del 21 marzo ed alle 15:00 e 19:30 del 22 marzo, nel maxi-schermo è trasmesso l’intero film in alta definizione. Le immagini sono accompagnate dalle musiche realizzate dal vivo ed in perfetta sincronia dall’Orchestra Italiana del Cinema, formata da 80 elementi.

Tale spettacolo è proposto anche a Milano il 2 ed il 3 maggio, al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Il sabato prende il via alle 21:00, la domenica alle 15:30 ed alle 19:30.

Roma Film Music Festival 2026, i Film Music Talks

Così come nelle scorse edizioni, al <strong>Roma Film Music</strong> Festival</strong> 2026 tornano i Film Music Talks. Si tratta di un ciclo di incontri gratuiti dedicati ai protagonisti della musica per il cinema.

Si inizia il 16 marzo con Il Suono dell’immagine, con protagonista il compositore Paolo Vivaldi. Martedì 17 marzo, dalle 16:00, parte Piero Umiliani: incontro ravvicinato con un gigante della Musica, arricchito dagli interventi delle figlie Alessandra ed Elisabetta e di Claudio Fuiano, produttore discografico specializzato in colonne sonore.

Il 18 marzo, ai Forum Studios dalle 17:30, sono protagonisti Randy Kerber e Robert Townson. A seguire, dalle 19:00, spazio alle sorelle Umiliani, accompagnate dai Calibro 35. Il 19 marzo, fra i numerosi appuntamenti previsti, spicca l’evento delle 19:00 legato alla presentazione Ennio Morricone: il genio, l’uomo, il padre, libro sul grande compositore scritto dal figlio Marco Morricone e dal giornalista Valerio Cappelli.