Stasera in tv lunedì 16 marzo 2026
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Stasera in TV lunedì 16 marzo 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
16 Marzo 2026 4 Minuti di lettura
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Stasera in TV, lunedì 16 marzo 2026, la prima serata offre una programmazione estremamente variegata che spazia dalle serie TV di successo ai grandi cult del cinema internazionale. Su Rai 1 torna l’atteso capitolo della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio, con Alessandro Gassmann nel ruolo dell’avvocato nato dalla penna di Carofiglio. Contemporaneamente, Rai 2 propone l’intrigante giallo moderno Cena con delitto – Knives Out, un’opera che rinnova con brio il genere whodunnit. Canale 5 risponde con l’intrattenimento leggero di Scherzi a parte, mentre gli amanti dell’azione e del cinema d’autore possono scegliere tra titoli iconici come Pulp Fiction, The Beekeeper, Midway e The Equalizer 2.

Stasera in TV lunedì 16 marzo 2026: Rai

  • Rai 1Guerrieri – La regola dell’equilibrio (21:30 – 22:35) – Serie TV
  • Rai 2Cena con delitto – Knives Out (21:30 – 23:50) – Film
  • Rai 3Lo Stato delle cose (21:20 – 00:00) – Intrattenimento
  • Rai 4Zona 414 (21:18 – 22:57) – Film
  • Rai 5Il visionario mondo di Louis Wain (21:23 – 23:11) – Film
  • Rai MovieL’uomo di Laramie (21:10 – 22:55) – Film
  • Rai PremiumUn fantasma accanto a me (21:20 – 23:00) – Film

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Rete 4Quarta Repubblica (21:34 – 00:59) – Informazione
  • Canale 5Scherzi a parte (21:20 – 00:51) – Intrattenimento
  • Italia 1The Beekeeper (21:29 – 23:43) – Film
  • La7La Torre di Babele (21:15 – 23:00) – Documentari
  • TV8The Equalizer 2 – Senza perdono (21:40 – 23:55) – Film
  • NoveInferno (21:30 – 00:00) – Intrattenimento

Altri canali del digitale terrestre

  • Canale 20Pulp Fiction (21:10 – 00:16) – Film
  • IrisMidway (21:11 – 00:26) – Film
  • CieloSunray – Fallen Soldier (21:20 – 23:35) – Film
  • Mediaset 27Una notte al museo (21:10 – 23:15) – Film
  • TV2000The Chosen (21:05 – 23:30) – Serie TV
  • La7 CinemaL’amore infedele (21:15 – 23:30) – Film
  • La 5Paura d’amare (21:23 – 23:42) – Film
  • Real TimeMelek – Il coraggio di una madre (21:30 – 00:35) – Serie TV
  • QVCColpropur – Lo specialista del collagene (21:00 – 22:00) – Intrattenimento
  • Food NetworkFatto in casa per voi (20:50 – 21:25) – Cucina
  • Cine 34Perfetti sconosciuti (21:00 – 23:06) – Film
  • FocusAntico Egitto – Cronache di un impero (21:21 – 22:18) – Documentari
  • Discovery ChannelTexas Rangers (21:15 – 22:10) – Documentari
  • GialloLe indagini di Roy Grace (21:10 – 23:10) – Serie TV
  • TopCrimeC.S.I. Miami (21:13 – 22:04) – Serie TV

I film di questa sera in TV (lunedì 16 marzo 2026)

La selezione cinematografica di oggi vanta titoli di altissimo profilo, capaci di soddisfare ogni gusto:

  • Cena con delitto – Knives Out su Rai 2: un mistero corale con un cast stellare guidato da Daniel Craig.
  • The Beekeeper su Italia 1: Jason Statham guida un action adrenalinico incentrato sulla vendetta.
  • The Equalizer 2 – Senza perdono su TV8: Denzel Washington torna nel ruolo del giustiziere solitario Robert McCall.
  • Pulp Fiction su Canale 20: il capolavoro assoluto di Quentin Tarantino che ha ridefinito il cinema degli anni ’90.
  • Midway su Iris: un kolossal bellico che ricostruisce una delle battaglie più decisive della Seconda Guerra Mondiale.
  • Zona 414 su Rai 4: un thriller fantascientifico ambientato in una colonia di robot umanoidi.
  • Il visionario mondo di Louis Wain su Rai 5: Benedict Cumberbatch interpreta l’artista celebre per i suoi gatti antropomorfi.
  • L’uomo di Laramie su Rai Movie: un classico del genere western diretto da Anthony Mann.
  • Una notte al museo su Mediaset 27: Ben Stiller affronta una notte magica dove le statue prendono vita.
  • Perfetti sconosciuti su Cine 34: la pluripremiata commedia amara di Paolo Genovese sui segreti nascosti negli smartphone.

Programmi Sky

  • Sky Uno HDPechino Express (21:20 – 23:45) – Intrattenimento
  • Sky Atlantic HDTanti piccoli fuochi (21:15 – 22:20) – Serie TV
  • Sky Serie HDOutlander (21:15 – 22:20) – Serie TV
  • Sky Investigation HDNCIS (21:15 – 22:00) – Serie TV
  • Sky CrimePicchiato da mia moglie (21:05 – 22:00) – Documentari
  • Sky Arte HDSemidei (21:15 – 22:50) – Documentari
  • Sky AdventureAlone (21:15 – 22:25) – Intrattenimento
  • Sky ClassicaTeatro Grande – Recital Carmen (21:20 – 22:30) – Musica
  • Comedy CentralZelig C-Lab (20:05 – 22:00) – Intrattenimento

I film su Sky lunedì 16 marzo 2026

L’offerta cinema di Sky garantisce una qualità visiva eccellente e storie coinvolgenti per tutta la serata:

Dead of Winter – Sfida nel gelo su Sky Cinema Uno HD propone un thriller survival mozzafiato ambientato tra le nevi canadesi. Un semplice incidente su Sky Cinema Due HD sviluppa invece una trama intensa carica di tensione e dramma psicologico. Per gli amanti della sci-fi, Blade Runner – Director’s Cut su Sky Cinema Collection HD presenta il capolavoro immortale di Ridley Scott con un indimenticabile Harrison Ford.

Le famiglie possono godersi Il cacciatore di giganti su Sky Cinema Family HD, un’avventura fantasy ricca di effetti speciali. Gli appassionati di adrenalina pura trovano pane per i loro denti con Face/Off – Due facce di un assassino su Sky Cinema Action HD, l’iconico scontro tra Nicolas Cage e John Travolta. Per chi cerca brividi oscuri, Il collezionista su Sky Cinema Suspense HD garantisce un’atmosfera inquietante.

Infine, lo svago è assicurato dalla risata travolgente di Checco Zalone in Che bella giornata su Sky Cinema Comedy HD, mentre Serendipity – Quando l’amore è magia su Sky Cinema Romance HD regala un pizzico di romanticismo nel cuore di New York. Chiude il quadro Napoli velata su Sky Cinema Drama HD, l’opera misteriosa e sensuale firmata da Ferzan Özpetek.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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