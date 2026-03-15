Stasera in TV, lunedì 16 marzo 2026, la prima serata offre una programmazione estremamente variegata che spazia dalle serie TV di successo ai grandi cult del cinema internazionale. Su Rai 1 torna l’atteso capitolo della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio, con Alessandro Gassmann nel ruolo dell’avvocato nato dalla penna di Carofiglio. Contemporaneamente, Rai 2 propone l’intrigante giallo moderno Cena con delitto – Knives Out, un’opera che rinnova con brio il genere whodunnit. Canale 5 risponde con l’intrattenimento leggero di Scherzi a parte, mentre gli amanti dell’azione e del cinema d’autore possono scegliere tra titoli iconici come Pulp Fiction, The Beekeeper, Midway e The Equalizer 2.

Stasera in TV lunedì 16 marzo 2026: Rai

Rai 1 – Guerrieri – La regola dell’equilibrio (21:30 – 22:35) – Serie TV

– (21:30 – 22:35) – Serie TV Rai 2 – Cena con delitto – Knives Out (21:30 – 23:50) – Film

– (21:30 – 23:50) – Film Rai 3 – Lo Stato delle cose (21:20 – 00:00) – Intrattenimento

– (21:20 – 00:00) – Intrattenimento Rai 4 – Zona 414 (21:18 – 22:57) – Film

– (21:18 – 22:57) – Film Rai 5 – Il visionario mondo di Louis Wain (21:23 – 23:11) – Film

– (21:23 – 23:11) – Film Rai Movie – L’uomo di Laramie (21:10 – 22:55) – Film

– (21:10 – 22:55) – Film Rai Premium – Un fantasma accanto a me (21:20 – 23:00) – Film

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – Quarta Repubblica (21:34 – 00:59) – Informazione

– (21:34 – 00:59) – Informazione Canale 5 – Scherzi a parte (21:20 – 00:51) – Intrattenimento

– (21:20 – 00:51) – Intrattenimento Italia 1 – The Beekeeper (21:29 – 23:43) – Film

– (21:29 – 23:43) – Film La7 – La Torre di Babele (21:15 – 23:00) – Documentari

– (21:15 – 23:00) – Documentari TV8 – The Equalizer 2 – Senza perdono (21:40 – 23:55) – Film

– (21:40 – 23:55) – Film Nove – Inferno (21:30 – 00:00) – Intrattenimento

Altri canali del digitale terrestre

Canale 20 – Pulp Fiction (21:10 – 00:16) – Film

– (21:10 – 00:16) – Film Iris – Midway (21:11 – 00:26) – Film

– (21:11 – 00:26) – Film Cielo – Sunray – Fallen Soldier (21:20 – 23:35) – Film

– (21:20 – 23:35) – Film Mediaset 27 – Una notte al museo (21:10 – 23:15) – Film

– (21:10 – 23:15) – Film TV2000 – The Chosen (21:05 – 23:30) – Serie TV

– (21:05 – 23:30) – Serie TV La7 Cinema – L’amore infedele (21:15 – 23:30) – Film

– (21:15 – 23:30) – Film La 5 – Paura d’amare (21:23 – 23:42) – Film

– (21:23 – 23:42) – Film Real Time – Melek – Il coraggio di una madre (21:30 – 00:35) – Serie TV

– (21:30 – 00:35) – Serie TV QVC – Colpropur – Lo specialista del collagene (21:00 – 22:00) – Intrattenimento

– (21:00 – 22:00) – Intrattenimento Food Network – Fatto in casa per voi (20:50 – 21:25) – Cucina

– (20:50 – 21:25) – Cucina Cine 34 – Perfetti sconosciuti (21:00 – 23:06) – Film

– (21:00 – 23:06) – Film Focus – Antico Egitto – Cronache di un impero (21:21 – 22:18) – Documentari

– (21:21 – 22:18) – Documentari Discovery Channel – Texas Rangers (21:15 – 22:10) – Documentari

– (21:15 – 22:10) – Documentari Giallo – Le indagini di Roy Grace (21:10 – 23:10) – Serie TV

– (21:10 – 23:10) – Serie TV TopCrime – C.S.I. Miami (21:13 – 22:04) – Serie TV

I film di questa sera in TV (lunedì 16 marzo 2026)

La selezione cinematografica di oggi vanta titoli di altissimo profilo, capaci di soddisfare ogni gusto:

Cena con delitto – Knives Out su Rai 2: un mistero corale con un cast stellare guidato da Daniel Craig.

su Rai 2: un mistero corale con un cast stellare guidato da Daniel Craig. The Beekeeper su Italia 1: Jason Statham guida un action adrenalinico incentrato sulla vendetta.

su Italia 1: Jason Statham guida un action adrenalinico incentrato sulla vendetta. The Equalizer 2 – Senza perdono su TV8: Denzel Washington torna nel ruolo del giustiziere solitario Robert McCall.

su TV8: Denzel Washington torna nel ruolo del giustiziere solitario Robert McCall. Pulp Fiction su Canale 20: il capolavoro assoluto di Quentin Tarantino che ha ridefinito il cinema degli anni ’90.

su Canale 20: il capolavoro assoluto di Quentin Tarantino che ha ridefinito il cinema degli anni ’90. Midway su Iris: un kolossal bellico che ricostruisce una delle battaglie più decisive della Seconda Guerra Mondiale.

su Iris: un kolossal bellico che ricostruisce una delle battaglie più decisive della Seconda Guerra Mondiale. Zona 414 su Rai 4: un thriller fantascientifico ambientato in una colonia di robot umanoidi.

su Rai 4: un thriller fantascientifico ambientato in una colonia di robot umanoidi. Il visionario mondo di Louis Wain su Rai 5: Benedict Cumberbatch interpreta l’artista celebre per i suoi gatti antropomorfi.

su Rai 5: Benedict Cumberbatch interpreta l’artista celebre per i suoi gatti antropomorfi. L’uomo di Laramie su Rai Movie: un classico del genere western diretto da Anthony Mann.

su Rai Movie: un classico del genere western diretto da Anthony Mann. Una notte al museo su Mediaset 27: Ben Stiller affronta una notte magica dove le statue prendono vita.

su Mediaset 27: Ben Stiller affronta una notte magica dove le statue prendono vita. Perfetti sconosciuti su Cine 34: la pluripremiata commedia amara di Paolo Genovese sui segreti nascosti negli smartphone.

Programmi Sky

Sky Uno HD – Pechino Express (21:20 – 23:45) – Intrattenimento

– (21:20 – 23:45) – Intrattenimento Sky Atlantic HD – Tanti piccoli fuochi (21:15 – 22:20) – Serie TV

– (21:15 – 22:20) – Serie TV Sky Serie HD – Outlander (21:15 – 22:20) – Serie TV

– (21:15 – 22:20) – Serie TV Sky Investigation HD – NCIS (21:15 – 22:00) – Serie TV

– (21:15 – 22:00) – Serie TV Sky Crime – Picchiato da mia moglie (21:05 – 22:00) – Documentari

– (21:05 – 22:00) – Documentari Sky Arte HD – Semidei (21:15 – 22:50) – Documentari

– (21:15 – 22:50) – Documentari Sky Adventure – Alone (21:15 – 22:25) – Intrattenimento

– (21:15 – 22:25) – Intrattenimento Sky Classica – Teatro Grande – Recital Carmen (21:20 – 22:30) – Musica

– (21:20 – 22:30) – Musica Comedy Central – Zelig C-Lab (20:05 – 22:00) – Intrattenimento

I film su Sky lunedì 16 marzo 2026

L’offerta cinema di Sky garantisce una qualità visiva eccellente e storie coinvolgenti per tutta la serata:

Dead of Winter – Sfida nel gelo su Sky Cinema Uno HD propone un thriller survival mozzafiato ambientato tra le nevi canadesi. Un semplice incidente su Sky Cinema Due HD sviluppa invece una trama intensa carica di tensione e dramma psicologico. Per gli amanti della sci-fi, Blade Runner – Director’s Cut su Sky Cinema Collection HD presenta il capolavoro immortale di Ridley Scott con un indimenticabile Harrison Ford.

Le famiglie possono godersi Il cacciatore di giganti su Sky Cinema Family HD, un’avventura fantasy ricca di effetti speciali. Gli appassionati di adrenalina pura trovano pane per i loro denti con Face/Off – Due facce di un assassino su Sky Cinema Action HD, l’iconico scontro tra Nicolas Cage e John Travolta. Per chi cerca brividi oscuri, Il collezionista su Sky Cinema Suspense HD garantisce un’atmosfera inquietante.

Infine, lo svago è assicurato dalla risata travolgente di Checco Zalone in Che bella giornata su Sky Cinema Comedy HD, mentre Serendipity – Quando l’amore è magia su Sky Cinema Romance HD regala un pizzico di romanticismo nel cuore di New York. Chiude il quadro Napoli velata su Sky Cinema Drama HD, l’opera misteriosa e sensuale firmata da Ferzan Özpetek.